Cómo Elon Musk usó SpaceX para rescatar a xAI y construir un coloso de US$ 1,25 billones

El multimillonario integra su fabricante de cohetes a una startup de IA que pierde dinero, apostando a que la escala y el control puedan superar a sus rivales rumbo a una IPO histórica.

Elon Musk concretó el lunes una de las operaciones más audaces de su carrera, al fusionar SpaceX con xAI para crear la empresa privada más valiosa de la historia.

La fusión por US$ 1,25 billones combina el dominante fabricante de cohetes del multimillonario con su startup de inteligencia artificial (IA) que pierde dinero y la red social X.

Musk dijo que el movimiento era necesario para lanzar data centers al espacio, construir fábricas en la Luna y colonizar Marte.

Sus partidarios han elogiado la operación como una nueva evidencia de su genialidad, al aprovechar sus cohetes reutilizables y la red de satélites Starlink, combinados con los datos de X y los modelos de xAI.

Sus críticos la ven como el último ejemplo de ingeniería financiera, utilizando su marca personal y SpaceX para apuntalar a xAI mientras quema US$ 1.000 millones de efectivo al mes.

“Ninguna de las valorizaciones se basa en algún múltiplo racional”, dijo una persona que ha invertido en xAI. “Todas dependen de Elon”.

Se había rumoreado una fusión desde que SpaceX invirtió US$ 2.000 millones en xAI durante el verano boreal. No obstante, cuando la semana pasada comenzaron a filtrarse noticias sobre negociaciones formales, la mayoría de los accionistas no estaba al tanto y quedó sorprendida por la rapidez con que se cerró el acuerdo, dijeron varias personas al Financial Times.

Los inversionistas fueron informados en llamadas apresuradas por el gerente de finanzas de SpaceX, Bret Johnsen, y por Jared Birchall, de xAI. Tras retrasos y mala calidad de audio, muchos tuvieron dificultades para escuchar los escasos detalles sobre la operación por US$ 1,25 billones.

Johnsen les dijo que SpaceX compraría xAI por US$ 250.000 millones, igualando el precio de una reciente ronda de financiamiento por US$ 20.000 millones que valorizó a la startup de dos años en US$ 230.000 millones.

Las acciones de xAI se convertirán en acciones de SpaceX a una tasa de canje de aproximadamente siete a uno, con las acciones de la entidad combinada valorizadas en US$ 527.

Musk también elevó la valorización privada de SpaceX a US$ 1 billón, citando aumentos en los ingresos de su servicio de banda ancha Starlink, US$ 200.000 millones más que la valorización de la compañía en diciembre, durante una venta secundaria de acciones.

Birchall dijo en su llamada que Musk dirigiría la entidad combinada, que la operación se cerraría el 16 de marzo y que los inversionistas tendrían la opción de salir en efectivo en lugar de intercambiar sus acciones de xAI por las de SpaceX.

“Esta fusión es un testimonio de una gran ingeniería. Espacio, data centers, energía solar”, dijo Sol Bier, fundador de Factorial Funds, que ha invertido en ambas compañías. “Mirando hacia atrás, esos son negocios separados. Mirando hacia adelante, están en curso de colisión. El cuello de botella de la IA es la energía y Elon acaba de integrar verticalmente la solución”.

IPO en alineación con los planetas

Los lugartenientes de Musk también confirmaron que SpaceX aún apunta a una oferta pública inicial en junio, una fecha que Musk ha impulsado debido a una rara alineación de los planetas Júpiter, Venus y Mercurio ese mes.

La IPO de SpaceX podría recaudar hasta US$ 50.000 millones, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los US$ 29.000 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019.

Los inversionistas creen que el calendario acelerado tiene menos que ver con conjunciones celestiales y más con el deseo de Musk de adelantarse a OpenAI y Anthropic en los mercados públicos.

Ambas startups rivales de IA están en conversaciones con asesores para salir a bolsa este año y cuentan con modelos más avanzados que xAI, que generan mayores ingresos. Sin embargo, los banqueros temen que no haya suficiente efectivo en los mercados públicos para absorber a las tres al mismo tiempo, lo que daría ventaja al primero en moverse.

Algunos inversionistas de largo plazo de SpaceX albergan preocupaciones más amplias, al creer que combinarse con la fuertemente deficitaria xAI complicará o incluso pondrá en riesgo una IPO. Para financiar la transacción, SpaceX emitirá US$ 250.000 millones en nuevas acciones, diluyendo la participación de los actuales propietarios.

Sin embargo, como Musk controla ambas compañías privadas, hay poco que alguien pueda hacer para detenerlo.

El contrastre de SpaceX y xAI

SpaceX dijo a los inversionistas que sus ingresos anuales habían crecido a US$ 16.000 millones, impulsados por su monopolio en lanzamientos comerciales de cohetes y un aumento en las suscripciones a Starlink. La semana pasada, la compañía solicitó permiso a los reguladores para lanzar 1 millón de satélites con el fin de crear un “sistema orbital de data centers”, frente a los 9.400 actuales.

En contraste, el año pasado los ingresos de xAI fueron de apenas unos cientos de millones de dólares. El grupo advirtió recientemente que podría gastar más de US$ 10.000 millones en 2025 para comprar chips y construir los vastos data centers necesarios para entrenar y operar sistemas avanzados de IA.

“Es una victoria para ambas, pero en términos netos es una mayor victoria para los accionistas de xAI; por sí sola, xAI no es tan buena… Google y OpenAI dominan entre los consumidores, Anthropic entre los clientes corporativos”, dijo un inversionista de la startup de IA de Musk. “Así que la realidad es que no había alternativa, no podía dejar a xAI sola”, añadió.

¿Y Tesla?

Los inversionistas ahora especulan sobre una eventual fusión con Tesla después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara la semana pasada su propia inversión de US$ 2.000 millones en xAI y girara aún más su estrategia hacia chips de IA y robots humanoides.

Musk tiene un historial de imponer acciones corporativas controvertidas.

En 2016, utilizó acciones de Tesla para adquirir la debilitada SolarCity, desestimando preocupaciones de gobierno corporativo pese a que era el mayor accionista y su primo era el gerente general. El acuerdo se concretó tras casi ocho años de litigios.

“Viví esto en Tesla y SolarCity; esta última empresa estaba feliz porque les fue increíblemente bien”, dijo un accionista. “Hubo años de demandas, pero este es el tipo de cosas en las que Elon es bueno. Hace ganar dinero a la gente”.

Musk ha persuadido en dos ocasiones al directorio de Tesla para autorizar paquetes de remuneraciones récord. El más reciente podría valer US$ 1 billón.

Una persona que conoce a Musk dijo que la decisión de adquirir xAI por US$ 250.000 millones se basó en gran medida “en su deseo de tratar bien a sus inversionistas”, más que en el desempeño de la startup. Musk había desarrollado un “seguimiento de culto” entre inversionistas cuyo acceso a los acuerdos depende de la lealtad: “Si te pierdes un trato, quedas fuera para siempre”.

Firmas de venture capital de alto perfil, incluidas Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Vy Capital y Valor, están entre los respaldos más prolíficos de Musk y poseen participaciones en ambas compañías.

Los inversionistas de SpaceX se verían diluidos como parte de la adquisición, agregó el inversionista, “pero si te estás diluyendo a ti mismo, no es tan malo”.

Mientras tanto, los respaldos de xAI, incluidos los fondos soberanos Qatar Investment Authority y MGX, y los fondos de inversión Baron Capital Group y Goanna Capital, podrían obtener un rápido retorno de la empresa de IA, fundada en 2023.

Muchos de ellos también respaldaron la adquisición de Twitter por US$ 44.000 millones realizada por Musk en octubre de 2022. Si bien inicialmente los ingresos colapsaron y muchos castigaron el valor contable del capital y la deuda, en marzo pasado Musk utilizó xAI para comprar Twitter, desde entonces rebautizada como X, valorizando la entidad combinada en US$ 113.000 millones y protegiendo a empleados, inversionistas y bancos de pérdidas.

Esos inversionistas han tenido que lidiar con múltiples controversias. El chatbot de xAI, Grok, también ha provocado repetidos escándalos para la compañía, desde producir publicaciones antisemitas, elogiar a Hitler y, más recientemente, permitir que su generador de imágenes creara imágenes sexualmente explícitas de mujeres y menores.