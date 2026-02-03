SpaceX compra xAI en un acuerdo de US$ 1,25 billón que une dos piezas clave del imperio de Elon Musk
La compañía de cohetes eleva su valoración a US$ 1 billón (millón de millones) y paga US$ 250.000 millones para adquirir la startup de inteligencia artificial, mientras Musk visualiza centros de datos en el espacio.
SpaceX, de Elon Musk, adquirió xAI por US$ 250.000 millones. El hombre más rico del mundo combina sus dos mayores empresas privadas para perseguir su ambición de ganar la carrera de la IA mediante el desarrollo de centros de datos en el espacio.
SpaceX basó el precio de xAI en una reciente ronda de financiación de US$ 20.000 millones que valoró a la startup de dos años en US$ 230.000 millones, según dos personas familiarizadas con el asunto.
El acuerdo valoró a la compañía fusionada en US$ 1,25 billón (millones de millones) después de que Musk aumentara la valoración privada de SpaceX a US$ 1 billón, citando el aumento de los ingresos de su servicio de banda ancha satelital Starlink, añadieron las fuentes.
La compañía de cohetes fue valorada recientemente en US$ 800.000 millones en una venta secundaria de acciones.
El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, informó a los inversionistas en una llamada el lunes por la tarde que las acciones de la entidad fusionada tendrían un precio de US$ 527. Las acciones de xAI se convertirán en acciones de SpaceX a un tipo de cambio de aproximadamente siete a uno.
Los ejecutivos también confirmaron que SpaceX todavía tenía como objetivo una oferta pública inicial en junio.
Financial Times informó previamente que Musk está presionando para que la compañía salga a bolsa ese mes debido a una inusual alineación de los planetas Júpiter, Venus y Mercurio.
Se espera que la OPI recaude hasta US$ 50.000 millones, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia, superando los US$ 29.000 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019.
La fusión del lunes, que según los banqueros podría complicar el plazo acelerado para la oferta pública, forma parte de la visión de Musk de desarrollar "un sol consciente para comprender el universo y extender la luz de la conciencia a las estrellas", declaró en un comunicado.
xAI y sus rivales, como OpenAI de Sam Altman y Meta de Mark Zuckerberg, han dedicado los últimos dos años a desarrollar con urgencia los costosos centros de datos y chips necesarios para entrenar y alimentar sus modelos de IA.
Musk afirmó el lunes que los "centros de datos orbitales" serían esenciales para el futuro de la tecnología.
