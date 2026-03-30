Trump admite que EEUU podría "apropiarse del petróleo de Irán" y aunque valora conversaciones, amenaza con atacar infraestructura

Trump declaró al Financial Times en una entrevista el domingo que su "preferencia sería apoderarse del petróleo". Foto: Reuters

El Presidente de Estados Unidos declaró a través de su cuenta de X que se encuentra en conversaciones con Irán con un "RÉGIMEN NUEVO Y MÁS RAZONABLE para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán".

Donald Trump celebró el “gran progreso” en las conversaciones con un “régimen nuevo y más razonable” en Teherán, pero amenazó con un ataque masivo contra la infraestructura iraní si no se llegaba a un acuerdo.

En una publicación en sus redes sociales, Trump declaró: "Estados Unidos está en conversaciones serias con un RÉGIMEN NUEVO Y MÁS RAZONABLE para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se ha logrado un gran progreso, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra “estancia” en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos “tocado”"

El Presidente estadounidense añadió que tal respuesta serviría como "retribución por los muchos soldados, y otros, que Irán ha masacrado y asesinado".

Previamente, Trump declaró en una entrevista con Financial Times que quiere “apoderarse del petróleo de Irán” y que podría tomar el control del centro de exportación de la isla de Kharg, mientras Estados Unidos envía miles de tropas a Medio Oriente.

El mandatario estadounidense declaró al FT el domingo que su “preferencia sería apoderarse del petróleo”, comparando esta posible medida con la situación en Venezuela, donde Estados Unidos pretende controlar la industria petrolera “indefinidamente” tras la captura del líder autoritario Nicolás Maduro en enero.

Las declaraciones del Presidente se producen en un momento en que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido a Oriente Medio en una crisis y ha disparado el precio del petróleo en más de un 50% en un mes. El crudo Brent superó los US$ 116 por barril el lunes por la mañana en Asia, cerca de su nivel más alto desde que comenzó el conflicto.

Trump dijo: “Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas”. Una medida de este tipo implicaría la toma de la isla de Kharg, a través de la cual se exporta la mayor parte del petróleo de Irán.

Trump ha reforzado las fuerzas estadounidenses en la región, y el Pentágono ordenó el despliegue de 10.000 soldados entrenados para tomar y mantener territorio. Unos 3.500 soldados llegaron a la región el viernes, incluyendo aproximadamente 2.200 infantes de marina. Otros 2.200 infantes de marina están en camino, mientras que miles de soldados de la 82.ª División Aerotransportada también han recibido la orden de desplegarse en la región.

Pero un ataque contra el centro de exportación sería arriesgado, aumentando las posibilidades de más bajas estadounidenses y prolongando el coste y la duración de la guerra.

“Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, dijo Trump al FT. “Eso también significaría que tendríamos que estar allí (en la isla de Kharg) durante un tiempo”.

Al ser preguntado sobre el estado de la defensa iraní en la isla de Kharg, respondió: “No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.

El conflicto se ha intensificado en los últimos días. El viernes, un ataque contra una base aérea en Arabia Saudí dejó 12 soldados estadounidenses heridos y dañó un avión de vigilancia E-3 Sentry estadounidense valorado en US$ 270 millones. Los rebeldes hutíes en Yemen también dispararon un misil balístico contra Israel, lo que amenaza con una nueva escalada que, según los analistas, podría agravar la crisis energética mundial.

Sin embargo, a pesar de sus amenazas de confiscar la producción petrolera iraní, Trump recalcó que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, a través de "emisarios" paquistaníes, avanzaban satisfactoriamente. Trump ha fijado el 6 de abril como fecha límite para que Irán acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra o se enfrente a ataques estadounidenses contra su sector energético.

Cuando se le preguntó si se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego en los próximos días que reabriera el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que suele fluir una quinta parte del petróleo mundial, Trump se negó a ofrecer detalles específicos.

“Nos quedan unos 3.000 objetivos —ya hemos bombardeado 13.000— y otros dos mil por atacar”, dijo. “Se podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez”.

La semana pasada, afirmó que Irán había autorizado el paso de diez petroleros con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz como un "regalo" a la Casa Blanca. Según declaró al Financial Times, el número de petroleros se había duplicado a veinte, aunque esta información no pudo verificarse de inmediato.

“Nos dieron 10”, dijo. “Ahora nos están dando 20 y los 20 ya han empezado a navegar y están atravesando el estrecho”.

Trump añadió que Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente del Parlamento iraní y uno de los principales líderes del país durante la guerra, había autorizado el envío de buques cisterna adicionales.

«Él fue quien autorizó el envío de los barcos», dijo Trump. «¿Recuerdan que dije que me estaban dando un regalo? Y todos dijeron: "¿Qué regalo? ¡Mentira!". Cuando se enteraron, se callaron y las negociaciones van muy bien».

Trump también afirmó que Irán ya había sufrido un "cambio de régimen" después de que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y muchos otros altos funcionarios fueran asesinados al comienzo de la guerra y en los ataques posteriores.

“Las personas con las que estamos tratando son un grupo de personas totalmente diferente... Son muy profesionales”, dijo Trump.

Trump también reiteró sus afirmaciones de que Mojtaba Khamenei, hijo de Khamenei y nuevo líder supremo de Irán, podría estar muerto o gravemente herido.

“El hijo está muerto o en muy mal estado”, dijo Trump. “No hemos sabido nada de él. Se ha ido”.

Teherán ha insistido en que el jefe de Estado se encuentra sano y salvo, después de que su ausencia de la vida pública alimentara las especulaciones de que había resultado gravemente herido.