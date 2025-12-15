El fin de las aspiradoras robot: fabricante de Roomba se declara en quiebra y cae en manos de su proveedor chino

iRobot, fabricante de Roomba, se acogió a bancarrota y será tomada por su proveedor chino, tras quedar atrapada por la competencia de rivales más baratos.

El grupo, que cotiza en Estados Unidos, informó este domingo que se acogió al Capítulo 11 en Delaware como parte de un acuerdo de reestructuración con Picea Robotics, con sede en Shenzhen, que es su prestamista y principal proveedor y que adquirirá todas las acciones de iRobot.

El acuerdo llega casi dos años después de que se frustrara la compra propuesta por Amazon por US$ 1.500 millones, debido a preocupaciones de competencia por parte de reguladores de la Unión Europea.

Las acciones de iRobot se transaron cerca de US$ 4 el viernes, muy por debajo de los US$ 52 por acción ofrecidos por Amazon.

“El anuncio marca un hito clave para asegurar el futuro de largo plazo de iRobot”, dijo Gary Cohen, CEO de la compañía. “La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y ayudará a dar continuidad para nuestros consumidores, clientes y socios”.

Fundada en 1990 por ingenieros del MIT, iRobot ayudó a introducir la robótica en el hogar y, según la empresa, ha vendido más de 40 millones de dispositivos, incluido su aspirador Roomba.

Presión competitiva, recortes y cambio de mando

En los últimos años, la compañía ha enfrentado competencia de rivales chinos más baratos -incluida Picea-, lo que presionó las ventas y obligó a iRobot a reducir personal. Una reestructuración de la administración a comienzos de 2024 implicó la salida de su cofundador como CEO.

Amazon propuso comprar la empresa en 2023, buscando sinergias con Alexa (parlantes inteligentes) y los timbres Ring.

Sin embargo, reguladores de la UE objetaron el acuerdo, al advertir que podría reducir la visibilidad de marcas rivales de aspiradoras en el sitio web de Amazon.

Amazon e iRobot terminaron la operación poco más de un mes después de que se abandonara la compra de Figma por US$ 10.000 millones por parte de Adobe, en medio de un mayor escrutinio antimonopolio en EEUU durante la administración de Joe Biden.

Aunque iRobot recibió US$ 94 millones como compensación por la terminación del acuerdo con Amazon, una parte importante se destinó a honorarios de asesores y a amortizar parte de un préstamo de US$ 200 millones del fondo de private equity Carlyle.

La filial en Hong Kong de Picea adquirió el saldo restante de deuda (US$ 191 millones) que estaba en manos de Carlyle el mes pasado. Para entonces, iRobot ya le debía a Picea US$ 161,5 millones por servicios de manufactura, de los cuales casi US$ 91 millones estaban vencidos.

Alvarez & Marsal actúa como banquero de inversión y asesor financiero de iRobot. La compañía recibe asesoría legal de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.