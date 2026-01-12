El próximo presidente de la Fed es… Donald Trump
El gran riesgo es que el banco central permita que la economía y la inflación se disparen. Al menos a corto plazo, esto es positivo para las acciones.
Las declaraciones no programadas de la Reserva Federal durante el fin de semana no suelen ser una buena señal, por decirlo suavemente.
En las últimas dos décadas, han sido poco frecuentes y solo se han producido en respuesta a emergencias graves: el colapso de Bear Stearns y luego el de Lehman Brothers en 2008, la pandemia del Covid-19 de 2020 y la quiebra de varios bancos regionales estadounidenses en 2023.
En cada ocasión, el banco central estadounidense ha improvisado una declaración para demostrar liderazgo y acción antes de la apertura de los mercados en respuesta a una crisis grave.
Vale la pena ver el video del domingo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desde esa perspectiva. La Reserva Federal está bajo ataque. Esto no es un simulacro.
La noticia en sí, de que los fiscales han abierto una investigación penal contra Powell por las renovaciones en propiedades de la Reserva Federal, no debería sorprender a quienes han estado atentos a la relación cada vez más tensa entre el banco central y el nuevo régimen político. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva mucho tiempo hablando con tono agresivo sobre Powell y su reticencia a recortar las tasas de interés tan rápido como quisiera.
Pero los insultos han escalado a amenazas legales en los últimos meses. El único cambio ahora es que estas amenazas parecen estar cristalizando y que Powell está contraatacando.
El propio Trump niega cualquier implicancia en la investigación del Departamento de Justicia y afirma que no tiene nada que ver con la política de tasas de la Fed. Pero nadie serio cree que algo así hubiera ocurrido con otra persona en la Casa Blanca, al igual que los intentos de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, el nombramiento del ultraconservador Stephen Miran para el comité de fijación de tasas de la Fed, o la expulsión de Erika McEntarfer de la Oficina de Estadísticas Laborales (su error, al parecer, fue supervisar la publicación de datos de empleo poco prometedores).
Durante meses, los participantes del mercado han estado obsesionados con quién reemplazará a Powell cuando se retire en mayo. ¿Cuál Kevin será el nuevo presidente? ¿Hassett o Warsh? ¿Cuántos puntos porcentuales recortaría uno en lugar del otro? ¡Qué suspenso! Mientras tanto, el riesgo de una profunda reestructuración de la institución financiera más importante del mundo ha estado en alza. Realmente no necesitamos hablar de Kevin.
Los inversionistas ya piensan y hablan sobre los mercados estadounidenses y la política de fijación de tasas en términos radicalmente nuevos. Los miembros del comité de fijación de tasas ahora se clasifican según el Presidente que estuviera al mando cuando fueron nominados, de forma similar a los miembros de la Corte Suprema. Esto nunca había sucedido antes, ahora es rutina.
Los gestores de fondos intentan diversificar su cartera en mercados de deuda distintos de los bonos del Tesoro estadounidense para reducir su dependencia de los cambios descabellados en la política estadounidense. De nuevo, algo nuevo, pero rutinario. Y cada vez dudan más de que la política monetaria de la Reserva Federal sea lo suficientemente sensata, a largo plazo, como para justificar realmente el papel crucial que los bonos del Gobierno estadounidense y el dólar ocupan en las finanzas globales.
Sin embargo, la última señal clara y brillante de que los nuevos líderes políticos de EEUU van en serio en cuanto a un mayor control sobre la Fed lleva esto más allá. El próximo presidente de la Fed será, en todo menos en el nombre, Donald Trump, con todas las aventuras que ello conlleva en política de tasas y supervisión regulatoria. ¡Mucha suerte a todos!
Entonces, ¿por qué no se desesperen los mercados? Para empezar, los especialistas en mercados siguen aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, todo esto salga bien. En un evento en Londres este lunes, pocas horas después del último drama de la Fed, Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, enfatizó que la política monetaria estadounidense la establece un comité, no una sola persona.
"No tengo ninguna duda de que (Powell), en lo que le queda de mandato como presidente, tomará decisiones basadas en los datos", añadió Hatzius. "Mi expectativa, una vez más, es que el comité seguirá tomando decisiones basándose en su mandato y en los datos económicos".
Hatzius puede tener razón. El sistema de pesos y contrapesos realmente podría entrar en vigor, y deberíamos esperar que así sea. Mirando a Venezuela, Groenlandia y otros lugares, no estoy tan segura.
Debemos ser conscientes, además, de que los profesionales del mercado se esfuerzan al máximo para parecer políticamente neutrales y no molestar a Trump. Los peces gordos de las finanzas deberían estar defendiendo a viva voz la independencia de la Fed en este momento, pero no se hagan ilusiones.
En segundo lugar, recuerden que el gran riesgo es que la Fed permita que la economía estadounidense y la inflación se disparen. En igualdad de condiciones, al menos a corto plazo, esto es positivo para las acciones, en lugar de negativo. No hay ninguna buena razón para que las acciones se desplomen con esta noticia, y por lo tanto no lo han hecho.
En cuanto a los bonos, claro, este es un riesgo terrible a largo plazo, pero por ahora, con la economía estadounidense perdiendo impulso, es probable que se requieran algunos recortes de tasas de todos modos. El nuevo ascenso récord del precio del oro es la mejor medida de alarma que tenemos por ahora.
Pero este es claramente el mercado de Trump ahora. Quiere limitar las tasas de las tarjetas de crédito, quiere impedir que ciertas empresas paguen dividendos a sus accionistas, quiere obligar a las petroleras estadounidenses a extraer petróleo venezolano que no quieren. Espera que las empresas cumplan sus órdenes.
Después, quiere a la Reserva Federal. En este punto, tenemos que asumir un gran riesgo de que lo consiga.
