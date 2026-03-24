Fabricantes de autos entran "en pánico" para abastecerse de aluminio por efecto en la cadena logística de la guerra en Medio Oriente

Las interrupciones en el suministro eléctrico y los cuellos de botella en el transporte marítimo han afectado a fuentes clave de producción en el Golfo.

La guerra en Medio Oriente ha desatado una “compra de pánico” de aluminio por parte de algunas de las mayores automotrices del mundo, ante el temor de que los suministros puedan agotarse en cuestión de meses si el conflicto persiste.

Los productores del Golfo, entre ellos Aluminium Bahrain y Qatalum, han recortado su producción, afectados por interrupciones en el suministro eléctrico y cuellos de botella en el transporte marítimo, que golpean tanto las importaciones de materias primas como las exportaciones. Este metal se utiliza ampliamente en industrias que van desde la automotriz hasta la aeroespacial y la construcción.

Ejecutivos de empresas de autopartes y productores de aluminio señalaron que las automotrices están tratando de acumular inventarios de contingencia a medida que la guerra entra en su cuarta semana.

“Si la situación continúa, habrá más compras de pánico”, dijo un ejecutivo de un productor de aluminio. “Hemos vivido crisis en el pasado, pero esta es muy distinta”.

Varias automotrices occidentales dijeron a Financial Times que estaban teniendo problemas para asegurar nuevos suministros del metal ligero. Muchas están recurriendo a inventarios que esperan que duren unos pocos meses, y una de ellas señaló que un gran cargamento de aluminio salió del Golfo poco antes de que comenzara la guerra. Otra automotriz indicó que está utilizando chatarra en lugar de metal nuevo tanto como le es posible.

Operadores en Japón dijeron que las automotrices y proveedores del país también estaban considerando comprar suministros de Rusia, después de haber optado por boicotear al país desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

“Realmente no queremos recibir suministros de Rusia, pero no nos queda otra opción”, dijo un operador japonés.

El presidente ejecutivo de Toyota, Koji Sato, señaló que las automotrices japonesas estaban trabajando para encontrar fuentes alternativas de aluminio, dada la dependencia del país de Medio Oriente para este metal.

Europa, Estados Unidos y Japón son grandes importadores de aluminio proveniente del Golfo, región que representa casi el 10% de la producción mundial refinada. Europa obtiene de allí el 14% de sus importaciones, frente al 25% de Japón.

Presión sobre la cadena automotriz

Los suministros del Golfo están expuestos a la casi paralización del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras que el alza de los precios del gas ha llevado a productores de otras zonas a advertir sobre menores niveles de producción.

Un ejecutivo de un proveedor automotor japonés que compra miles de toneladas de aluminio al mes dijo que había un “enorme revuelo” en el mercado y que podrían ser necesarios recortes de producción en su planta dentro de cuatro meses si continúan las interrupciones de suministro desde Medio Oriente.

“Es muy difícil compensar todo el volumen perdido desde Medio Oriente”, dijo el ejecutivo. “Es una cadena de suministro muy delicada... cuesta ver cualquier final para esto”.

Otro operador de metales dijo que las automotrices europeas podrían tener que comenzar a recortar producción ya en junio o julio a menos que el conflicto se modere.

El precio del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres subió hasta un 12% tras el estallido de la guerra, aunque desde entonces ha retrocedido. Sin embargo, las primas regionales en Estados Unidos, Europa y Japón, que se pagan por encima del precio de referencia, han aumentado mucho más, según analistas y operadores. El ejecutivo japonés dijo que los precios han subido entre 30% y 40%.

Algunos productos están particularmente escasos, como las aleaciones para fabricar ruedas y otras autopartes, así como los bloques de aluminio utilizados en la manufactura automotriz.

Un operador en Europa dijo que las automotrices están especialmente expuestas por sus estrictos requisitos de especificación, lo que significa que puede tomar hasta 18 meses incorporar a un proveedor alternativo.

Ford ya había enfrentado una disrupción importante en la producción de su camioneta F-150, la más vendida de la compañía, antes de la guerra, a raíz de un incendio en la planta de un proveedor de aluminio en Nueva York.

En una conferencia reciente, el director de operaciones de Ford, Kumar Galhotra, dijo que la guerra no había afectado su cadena de suministro hasta ahora. La compañía declinó hacer comentarios sobre sus abastecimientos de aluminio.

Dan Hearsch, especialista en compras y cadena de suministro de la consultora AlixPartners, señaló que las empresas están advirtiendo: “No puedo permitirme que mi cadena de suministro se vea interrumpida ni pagar lo que creo que costará el aluminio en un mes”.

“Pero el problema mayor es que esto se suma a los aranceles y a otras disrupciones del año pasado”, añadió.