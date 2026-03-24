Traders apostaron US$ 580 millones en petróleo justo antes de publicación de Donald Trump sobre presuntas conversaciones con Irán

El anuncio de Trump a las 7:04 de la mañana provocó una fuerte caída en los mercados energéticos mundiales y subidas en los futuros del índice bursátil S&P 500 y en las acciones europeas Foto: Bloomberg

Miles de contratos de Brent y WTI cambiaron de manos 15 minutos antes del mensaje del presidente en Truth Social.

Los operadores realizaron apuestas por valor de US$ 500 millones en el mercado petrolero unos 15 minutos antes de que la publicación de Donald Trump en la que elogiaba las conversaciones "productivas" con Irán provocará una caída en picado del precio del crudo y desencadenara una mayor volatilidad en otros activos.

Aproximadamente 6200 contratos de futuros de Brent y West Texas Intermediate cambiaron de manos entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana, hora de Nueva York, el lunes, apenas quince minutos antes de que el Presidente estadounidense publicará en Truth Social que en los últimos días había mantenido "conversaciones productivas" con Teherán para poner fin a la guerra en Irán. El valor nominal de esas operaciones fue de US$ 580 millones, según cálculos del Financial Times basados ​​en datos de Bloomberg.

Los volúmenes de transacción del Brent y el WTI se dispararon simultáneamente, 27 segundos antes de las 6:50 a.m. Minutos después, los futuros ligados al índice bursátil S&P 500 subieron de precio, con un fuerte aumento en los volúmenes durante ese mismo lapso

Se desconoce si una o varias entidades estuvieron detrás de las operaciones del lunes.

El anuncio de Trump a las 7:04 de la mañana provocó una fuerte caída en los mercados energéticos mundiales y subidas en los futuros del índice bursátil S&P 500 y en las acciones europeas, a medida que los inversores redujeron sus apuestas a un conflicto prolongado.

Estas operaciones, realizadas en el momento oportuno, se hicieron eco de la avalancha de grandes apuestas altamente rentables efectuadas en el mercado de predicciones Polymarket sobre el momento de los ataques estadounidenses contra Irán y Venezuela en los últimos meses.

“Es difícil demostrar la causalidad... pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo vendiendo futuros en ese momento, 15 minutos antes de la publicación de Trump”, dijo un estratega de mercado de una correduría estadounidense, refiriéndose a las operaciones del lunes.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró: "El único objetivo del Presidente Trump y de los funcionarios de su administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense".

Añadió: “La Casa Blanca no tolera que ningún funcionario de la administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada, y cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.

Varios fondos de cobertura señalaron que este era uno de los muchos ejemplos de los últimos meses en los que se habían realizado grandes operaciones antes de los anuncios oficiales del gobierno estadounidense.

Un operador de un importante fondo de cobertura comentó que los consultores energéticos habían detectado recientemente varias operaciones de gran volumen que, a su juicio, se habían realizado en momentos inusuales. Otro gestor de cartera afirmó que una serie de operaciones grandes y oportunas habían generado cierta frustración entre los inversores.

“Tras observar los mercados durante los últimos 25 años, mi intuición me dice que esto es realmente anormal”, añadió. “Es lunes por la mañana, no hay datos importantes hoy, no hay ningún portavoz de la Reserva Federal al que convenga anticiparse. Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos... Alguien acaba de hacerse mucho más rico”.

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En una publicación en X más tarde ese mismo lunes, el Presidente del parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negó que se hubieran producido negociaciones entre Washington y Teherán, lo que provocó un retroceso en las bolsas mundiales y nuevas compras en los mercados energéticos.

Añadió: "Las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel".

Un operador de materias primas afirmó que las ventas de futuros de petróleo no fueron muy elevadas si se comparan con los volúmenes de un mercado que, incluso antes de la guerra, era muy activo, pero que habían detectado un fuerte movimiento en el TTF, el índice de referencia europeo del gas, aproximadamente al mismo tiempo.

Tim Skirrow, jefe de derivados de la consultora Energy Aspects, comentó: «Se trata de un volumen mayor de lo habitual [tanto de Brent como de WTI] del que cabría esperar a esa hora del día, pero al mismo tiempo no es excesivamente grande. Me resulta un poco difícil encontrar una explicación lógica».

Añadió que los mercados de futuros y opciones del Brent habían experimentado "importantes entradas de capital" por parte de los fondos en las últimas semanas. "Dada la reacción de los precios, parece que casi todos tenían posiciones largas. Esto es casi un preludio necesario para un movimiento tan brusco".