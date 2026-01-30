Grandes empresas de EEUU se preparan para despedir al menos a 52 mil trabajadores
Empleadores como Amazon, UPS, Nike y Home Depot buscan reducir costos a medida que aceleran las inversiones en IA.
Nueva York/Washington
Grandes empresas estadounidenses revelaron la semana pasada sus planes de despedir a decenas de miles de trabajadores, lo que constituye la última señal de cómo los empleadores están recortando sus plantillas tras años de una intensa contratación.
Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot y otras empresas anunciaron que eliminarían más de 52 mil puestos de trabajo en conjunto, y varias afirmaron que necesitaban reducir sus organizaciones en medio de la persistente incertidumbre económica y la creciente presión para invertir en inteligencia artificial (IA).
La última tanda de despidos se concentró en un pequeño grupo de grandes empresas, pero pone de relieve la preocupación de algunas autoridades de la Reserva Federal y economistas privados por el debilitamiento del mercado laboral, antes en auge.
“Las empresas hablan cada vez más de despidos y parecen dispuestas a utilizar la inteligencia artificial para reducir los costos laborales”, declaró David Mericle, economista jefe para EEUU de Goldman Sachs.
Muchas empresas se expandieron rápidamente tras el inicio de la pandemia en 2020, gracias al auge de las compras online y a los enormes programas de estímulo que propiciaron un fuerte repunte de la contratación tras un período turbulento en el punto álgido de la crisis del Covid-19.
Sin embargo, el mercado laboral se ha estancado durante el último año, ya que la incertidumbre sobre el comercio y la inteligencia artificial ha provocado que los empleadores se muestren reacios a contratar o despedir empleados.
Preocupación de la Fed
La pérdida de empleos y las solicitudes de subsidio por desempleo han aumentado, pero ambas se mantienen por debajo de los niveles prepandemia. Con un 4,4% el mes pasado, inferior al 4,5% de noviembre, el desempleo había “mostrado algunos signos de estabilización”, informaron los funcionarios de la Reserva Federal el miércoles.
“Si bien hemos observado un repunte en los despidos en empresas de alto perfil, los despidos durante el último año no han sido anormalmente altos, especialmente en comparación con los niveles prepandemia”, afirmó Felix Aidala, economista del grupo de búsqueda de empleo en línea Indeed.
“Una de las razones por las que estas señales parecen contradictorias es que la contratación es mucho más lenta de lo que hemos visto históricamente”.
La economía estadounidense creó apenas 50 mil puestos de trabajo en diciembre. Y a medida que la contratación se ha ralentizado, la duración media del desempleo se extendió a 11,4 semanas el mes pasado, la más larga desde 2021.
“Esto hace que la pérdida de empleo (o simplemente la perspectiva de perderlo) sea una experiencia mucho más difícil para los trabajadores de lo que los indicadores agregados sugerirían por sí solos”, afirmó Aidala.
Algunos altos funcionarios de la Reserva Federal y del Tesoro afirman que cualquier debilidad en el mercado laboral durante el primer trimestre probablemente se revertirá más adelante en el año. La Fed recortó las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales en 2025 ante indicios de que, tras años de fuerte crecimiento, el mercado laboral se estaba enfriando.
Detalle de empresas
Las empresas que participaron en la última ronda de despidos han señalado principalmente que estaban recortando empleos para que las organizaciones fueran más eficientes y eficientes, en lugar de responder a las tendencias macroeconómicas.
El martes, el director financiero de UPS, Brian Dykes, declaró a los analistas que ofrecería indemnizaciones a los conductores, ya que la empresa de logística recortará hasta 30 mil puestos de trabajo este año para “ayudarnos a ajustar el tamaño” a medida que envía menos paquetes para Amazon.
Al día siguiente, Amazon anunció su segunda ronda de despidos en tres meses, reduciendo su plantilla en 16 mil personas con el objetivo de “eliminar la burocracia”, según escribió la vicepresidenta sénior Beth Galetti en un correo electrónico a los empleados.
El director ejecutivo de Dow, Jim Fitterling, declaró el jueves que la empresa química implementaría “una simplificación integral y radical de su modelo operativo” que eliminaría a 4.500 empleados.
