Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Guerra por el 10%: banca de EEUU alerta por “freno” al crédito si avanza el plan de Trump sobre las tasas

Los grandes bancos aseguran que un tope de 10% por un año a las tasas de las tarjetas de crédito reduciría la oferta de crédito y afectaría el crecimiento. Economistas y especialistas discrepan, mientras la iniciativa enfrenta obstáculos legislativos y dudas dentro del Partido Republicano.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 14 de enero de 2026 a las 18:50 hrs.

tarjeta de crédito tasas de interés bancos Banca Citigroup FED Reserva Federal Estados Unidos Trump
<p>Guerra por el 10%: banca de EEUU alerta por “freno” al crédito si avanza el plan de Trump sobre las tasas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Metro puso término a contratos con empresa que hace túneles en la Línea 7 por "incumplimientos graves y reiterados"
2
Regiones

Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
3
Economía y Política

Vocera de Kast aborda el traspié tras el rechazo del corredor humanitario con Perú: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario"
4
Economía y Política

Polémica por investigación criminal contra Powell aterriza en Chile y exbanqueros centrales delinean impactos sobre los mercados
5
Empresas

Dueño de Pollo Stop y cadena de heladerías: “Decisión de Nestlé, de no ser revertida, nos podría obligar a cerrar operaciones”
6
Empresas

Compañía de tuberías Hoffens toma la delantera en el mercado tras adquirir firma de grifería Nibsa en $ 3.200 millones
7
Mercados

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A
8
Internacional

Estos son los 75 países a los que Estados Unidos les suspendió la tramitación de visas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete