Guerra por el 10%: banca de EEUU alerta por “freno” al crédito si avanza el plan de Trump sobre las tasas

Los grandes bancos aseguran que un tope de 10% por un año a las tasas de las tarjetas de crédito reduciría la oferta de crédito y afectaría el crecimiento. Economistas y especialistas discrepan, mientras la iniciativa enfrenta obstáculos legislativos y dudas dentro del Partido Republicano.

Los grandes bancos de Estados Unidos arremetieron contra la propuesta de Donald Trump de poner un techo a las tasas de interés de las tarjetas de crédito para abordar las preocupaciones por el costo de vida, advirtiendo que la medida podría debilitar una fuente clave de ingresos de la industria.

JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo señalaron por separado esta semana que limitar el costo de endeudarse con tarjetas dañaría su modelo de negocios de un modo que haría prohibitivo extender crédito a ciertos prestatarios. Según afirman, eso podría terminar perjudicando el crecimiento económico.

La reacción de la banca llega después de que el presidente dijera que impulsaría un tope de 10% por un año a las tasas de interés de tarjetas de crédito, como parte de un esfuerzo por abaratar el endeudamiento de los consumidores en medio de una presión creciente para resolver problemas domésticos de asequibilidad, de cara a las elecciones de medio término previstas para más adelante este año.

El último empuje de Trump sigue a meses de presión intensa -sin resultados- para que la Reserva Federal (Fed) reduzca rápida y drásticamente los costos de endeudamiento en EEUU.

La respuesta de Citigroup y Wells Fargo

El CFO de Citigroup, Mark Mason, dijo el miércoles que un tope así causaría “una restricción” en la entrega de crédito “a quienes más lo necesitan”, debido al impacto económico en el modelo de negocios del sector. Agregó que eso tendría “consecuencias no deseadas” para el consumidor y probablemente derivaría en una “desaceleración significativa” de la economía.

En la misma línea, el CFO de Wells Fargo, Mike Santomassimo, afirmó el miércoles: “Habría un impacto negativo significativo en la disponibilidad de crédito para un amplio espectro de personas, y tendría un efecto negativo en el crecimiento económico, si este tipo de techo fuera obligatorio”.

En una publicación en Truth Social la semana pasada, Trump sostuvo que su administración “ya no permitirá que el público estadounidense sea ‘estafado’” por compañías de tarjetas que cobran tasas de 20% a 30%.

Los plásticods representan 70% de todos los pagos minoristas en EEUU, según un reporte de la Reserva Federal de Nueva York. En tanto, la tasa promedio de tarjetas es de 19,6% este mes, de acuerdo con Bankrate.com.

El anuncio de Trump fue parte de medidas orientadas a reducir el costo de vida. Se dio después de que el presidente informara un plan de compra gubernamental por US$ 200.000 millones de títulos respaldados por hipotecas para bajar tasas hipotecarias, además de otra propuesta para prohibir que inversionistas institucionales compren casas unifamiliares.

Ideas demócratas

“Está tirando espaguetis contra la pared con ideas que suenan más como Bernie Sanders”, dijo Aaron Klein, senior fellow en Economic Studies de Brookings. El senador de Vermont impulsó el año pasado un proyecto para limitar al 10% las tasas de tarjetas, idea que también respaldó la senadora demócrata Elizabeth Warren. Esa legislación luego se entrampó en el Congreso.

Aunque Trump coqueteó con la idea del techo a tasas durante la campaña de 2024, su primer año en el cargo se enfocó en relajar requisitos de capital para bancos y en desmantelar la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

“En cierto sentido, es un giro hacia lo que (Trump) ya había dicho”, afirmó Brian Shearer, director de competencia y política regulatoria en Vanderbilt Policy Accelerator. “El contexto político es que todos están hablando de asequibilidad”.

Las acciones de empresas vinculadas a tarjetas, incluyendo Capital One, American Express y Citigroup, cayeron tras conocerse la noticia.

El CFO de JPMorgan, Jeremy Barnum, dijo que “todo está sobre la mesa” —incluida, potencialmente, una impugnación legal— para enfrentar la propuesta si llegara a concretarse, la que describió como directrices con poco sustento para cambiar radicalmente un negocio “sin justificación”.

Klein, de Brookings, coincidió en que un techo de 10% reduciría la disponibilidad de crédito y empujaría a personas hacia productos de crédito menos regulados, además de afectar a pequeños negocios, que “típicamente se financian” con tarjetas y con líneas con garantía hipotecaria, especialmente en etapas iniciales.

Las acciones de empresas vinculadas a tarjetas, incluyendo Capital One, American Express y Citigroup, cayeron tras conocerse la noticia.

El CFO de JPMorgan, Jeremy Barnum, dijo que “todo está sobre la mesa” -incluida, potencialmente, una impugnación legal- para enfrentar la propuesta si llegara a concretarse, la que describió como directrices con poco sustento para cambiar radicalmente un negocio “sin justificación”.

Klein, de Brookings, coincidió en que un techo de 10% reduciría la disponibilidad de crédito y empujaría a personas hacia productos de crédito menos regulados, además de afectar a pequeños negocios, que “típicamente se financian” con tarjetas y con líneas con garantía hipotecaria, especialmente en etapas iniciales.

La contraofensiva

Otros sostienen que las advertencias de la industria están exageradas. Shearer, autor de un estudio de Vanderbilt sobre los efectos potenciales de un techo de 10%, dijo que la medida “sin duda reduciría las ganancias” de los bancos por tarjetas, pero no tanto como para contraer el crédito “de manera significativa”.

Shearer, exsubdirector de planificación y estrategia de la CFPB, afirmó que la industria podría absorber un recorte grande por ganancias excedentarias, que también provienen de comisiones de intercambio (interchange fees). Aunque parte del crédito a clientes con peor puntaje podría volverse no rentable con el tope, los bancos podrían compensarlo reduciendo beneficios y recompensas de las tarjetas, argumentó.

Un estudio de la Fed de Nueva York halló que, descontando gastos operativos, el crédito en tarjetas genera un retorno sobre activos de 6,8%, más de cuatro veces el indicador del conjunto del sector bancario.

Klarna y el ejemplo europeo

El CEO de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, respaldó el plan de Trump, que no afectaría los préstamos “compra ahora, paga después” sin intereses de su empresa. Señaló que topes similares se han aplicado en Portugal, Países Bajos y Francia, con tasas entre 12% y 24%, sin distorsionar el mercado.

“Es un sistema bastante roto y creo que Trump lo está señalando correctamente y desafiando eso”, dijo Siemiatkowski. “En cierto punto, con determinadas tasas, hay que preguntarse: ¿deberías siquiera estar pidiendo prestado? ¿Esto va a terminar bien?”

Expertos en políticas públicas son escépticos respecto de que el presidente pueda, por sí solo, forzar un cambio así, dado que requeriría legislación.

Aunque la idea tiene algo de apoyo bipartidista, probablemente enfrentará fuerte oposición dentro del partido de Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, enfrió la iniciativa: el martes dijo que es un área “complicada” y que haría falta “mucho trabajo” para construir consenso y aprobar una ley.

La pelea con la Fed

El impulso de Trump para bajar las tasas que pagan los consumidores parece ser también una forma de influir sobre la política monetaria, en medio de una pulseada de poder entre la Casa Blanca y la Fed.

Jai Kedia, investigador del think tank Cato Institute, sostuvo: “El presidente sabe que los altos costos de endeudamiento van a ser un componente importante del aspecto electoral, por eso está tratando de reducir el costo de pedir prestado, bajando el precio del dinero”.