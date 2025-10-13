Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Hamás libera a los últimos rehenes mientras Trump celebra un “amanecer histórico” en Medio Oriente

Por su parte, Israel liberó a más de 1.900 prisioneros palestinos en la primera fase del plan de paz liderado por Donald Trump. “Ahora es momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio máximo de la paz", dijo el mandatario.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 13 de octubre de 2025 a las 19:50 hrs.

Gaza Israel acuerdos y desacuerdos entre países medio oriente Trump
<p>Hamás libera a los últimos rehenes mientras Trump celebra un “amanecer histórico” en Medio Oriente</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal
2
Empresas

Exdueño de la Uniacc reestructura sus negocios y pone en venta terreno en Pudahuel por US$ 17,5 millones
3
Mercados

Cómo cambió la cartera de cotizantes de las AFP: la mayoría envejeció y solo dos crecen en proporción de jóvenes
4
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a septiembre
5
Empresas

CSAV pagará US$ 200 millones en dividendos en 10 días más luego de recibir retenciones de autoridad tributaria de Alemania
6
Empresas

Codelco se asocia con legendario minero Robert Friedland para mejorar la eficiencia de sus históricos yacimientos
7
DF MAS

En tres días murieron su padre y madre: cómo vivió Luis Hermosilla la semana en que quedó huérfano
8
Empresas

Librería Catalonia y otros pierden en primera instancia millonaria disputa tras desborde del río Mapocho en 2016
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete