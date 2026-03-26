La guerra de Irán pone a prueba la tolerancia de Donald Trump al "dolor" en el mercado petrolero

El Presidente de Estados Unidos parece realizar cambios abruptos en su política en función de las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Los inversores buscan el "punto débil" que impulsa a Donald Trump a dar giros en su política respecto a la guerra contra Irán, mientras que las publicaciones del presidente estadounidense en las redes sociales provocan fuertes fluctuaciones en el mercado petrolero.

Desde que Trump inició la guerra en Oriente Medio, ha tendido a intensificar sus amenazas contra el régimen iraní durante los fines de semana, cuando los mercados petroleros están cerrados, y a insinuar una paz inminente cuando los precios suben.

Estos mensajes forman parte de los esfuerzos de su administración para frenar la inflación de los precios de la gasolina, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que la crisis de asequibilidad estará en la agenda de los votantes.

Este patrón subraya la importancia fundamental de los mercados petroleros en el curso del conflicto, así como el éxito de la Casa Blanca, al menos hasta ahora, en evitar que los precios del crudo se disparen sin control.

“Es evidente que (Trump) teme los altos precios de la gasolina… Un precio superior a US$ 4 es un golpe político devastador”, afirmó Jorge Montepeque, analista petrolero de Onyx Capital Group. “Por otro lado, está su ego. No puede permitirse el lujo de perder”.

El crudo Brent alcanzó un máximo superior a los US$ 119 por barril el 9 de marzo y ha fluctuado violentamente en las últimas semanas, a medida que Irán ha lanzado ataques contra barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz e instalaciones energéticas en todo el Golfo.

Los consumidores y las empresas estadounidenses están empezando a sentir los efectos: los precios de la gasolina han subido más de un tercio, hasta casi US$ 4 el galón, mientras que el diésel, un combustible vital para la industria, ha superado los US$ 5.

Un operador sénior del sector energético señaló lo que consideraba un patrón claro: cada vez que los precios del petróleo estadounidense, que actualmente cotizan unos US$ 10 por debajo del Brent, se acercaban a los US$ 95 o US$ 100 por barril, la retórica de desescalada del gobierno se intensificaba y la especulación del mercado sobre una posible intervención gubernamental en el mercado petrolero se hacía más fuerte.

Según indicaron, hasta el momento, este tipo de presión había contribuido a contener los precios. Sin embargo, también advirtieron que el mercado podría experimentar un fuerte repunte si comenzaran a surgir escaseces físicas.

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Varios operadores afirmaron que creían que los precios del petróleo deberían ser más altos dada la magnitud de la perturbación causada por la guerra con Irán, pero que no había mucha gente lo suficientemente valiente como para operar en contra de las intervenciones de Trump a través de publicaciones en redes sociales y entrevistas televisivas, que consideran diseñadas para hacer bajar los precios.

“Estas afirmaciones son totalmente falsas. El Presidente Trump ha sido completamente transparente con los estadounidenses sobre estas interrupciones temporales y a corto plazo, y está centrado en hacer lo correcto: eliminar la amenaza que representa el régimen terrorista iraní para Estados Unidos y nuestros aliados”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Los inversores se han acostumbrado a la política caprichosa de Trump desde sus idas y venidas en materia de aranceles en esta misma época el año pasado, cuando sus numerosos cambios de rumbo dieron origen a la frase "Trump siempre se acobarda" (en sus siglas en inglés "Trump Always Chickens Out", también mencionado como TACO).

Pero la semana pasada, con sus mensajes contradictorios, ha llevado la imprevisibilidad de Trump a niveles sin precedentes.

Desde el viernes, la administración estadounidense ha amenazado con liberar cientos de millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica de Petróleo, ha desplegado paracaidistas de élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército en Oriente Medio y ha amenazado con "arrasar" las centrales eléctricas de Irán, todo ello mientras sugiere que las negociaciones de paz con funcionarios iraníes no identificados están progresando satisfactoriamente.

“Ahora hay tantos titulares contradictorios que señalan una intensificación frente a una desescalada de la guerra en Irán, que hemos entrado en el terreno de la ficción”, dijo Mike O'Rourke, de la correduría Jones Trading, con sede en Nueva York.

Mientras tanto, los costes de endeudamiento en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en casi 12 meses, ya que el encarecimiento del petróleo eleva las expectativas de inflación y obliga a los operadores a admitir que la Reserva Federal podría no recortar los tipos de interés este año.

La rentabilidad de referencia a 10 años, que determina los costes de endeudamiento del gobierno, ha subido aproximadamente 0,4 puntos porcentuales en lo que va de mes, su peor resultado desde finales de 2024.

Descifrar cuándo llegará el próximo momento "Taco" se ha convertido en la última obsesión de Wall Street. Maximilian Uleer, jefe de estrategia multiactivos de Deutsche Bank, desarrolló esta semana un "índice de presión" como "indicador de la retórica o los ajustes estratégicos que la administración estadounidense podría realizar próximamente".

El índice tiene en cuenta la variación mensual de los índices de aprobación de Trump, las expectativas de inflación a un año, el rendimiento del S&P 500 de Wall Street y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

“Si el índice sube, aumenta la probabilidad de un ajuste estratégico por parte del gobierno estadounidense”, afirmó Uleer. “Si los cuatro puntos débiles afectan al sector, el incentivo para ajustar es muy alto”. El índice se encuentra actualmente cerca de su nivel más alto desde que Trump recuperó la presidencia.

Monica Defend, directora del Instituto de Inversiones Amundi, afirmó que Trump se había vuelto "mucho más sensible" a los rendimientos de los bonos del Tesoro durante su segundo mandato.

“En cuanto el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se acerca al 4,5%, la administración se pone muy nerviosa, y normalmente es entonces cuando actúan. Como inversores, hay que anticiparse a eso”, afirmó.

Otros inversores simplemente esperan a que pase el caos, demasiado preocupados por ser sorprendidos por la próxima publicación de Trump en Truth Social.

“Todos estamos haciendo lo mismo: nada”, dijo el director de inversiones de un fondo de cobertura norteamericano. “No se puede apostar a la baja contra el petróleo porque podría dispararse fácilmente hasta los US$ 150. O la guerra podría terminar en cinco minutos”.