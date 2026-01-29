La ofensiva migratoria afecta las ventas de tequila en EEUU: los consumidores latinos prefieren quedarse en sus casas en medio de la tensión y el miedo

El mayor productor de tequila del mundo es el último grupo en destacar el impacto de una atmósfera "muy delicada".

El mayor productor de tequila del mundo dice que la ansiedad y la inseguridad que sienten los consumidores latinos a raíz de la ofensiva inmigratoria de Estados Unidos están afectando las ventas de la popular bebida.

“La tensión de las políticas migratorias ha creado una atmósfera muy difícil con los consumidores, especialmente con los inmigrantes, con los hispanos, (quienes) obviamente constituyen una gran porción de nuestro negocio en particular”, dijo Lander Otegui, jefe de marketing de Proximo Spirits, la división de distribución en Estados Unidos del fabricante de José Cuervo, Becle.

Otegui dijo que desde la intensificación de las políticas migratorias de la administración estadounidense a lo largo de 2025, así como las recientes redadas en estados como Michigan y Minnesota , los inmigrantes hispanos estaban optando por quedarse en casa.

“Los consumidores tienen miedo, incluso si son legales. Simplemente tienen miedo porque no quieren meterse en problemas... Así que no quieren salir a restaurantes. No quieren salir a bares”.

Empresas desde Constellation Brands hasta el grupo de belleza francés Coty han destacado las débiles ventas entre los consumidores latinos como resultado de los temores de deportación durante el año pasado.

Las tensiones están agravando la ya débil demanda de bebidas alcohólicas por parte de los consumidores en Estados Unidos. Las ventas han caído debido a que los consumidores optan por una bebida más barata tras un período de inflación galopante o reducen su consumo por motivos de salud.

En los tres meses hasta finales de diciembre, el volumen de tequila Becle vendido en Estados Unidos y Canadá cayó un 6,4% en comparación con el año anterior, mientras que los ingresos por ventas cayeron un 12,2%, lo que refleja el entorno de precios más competitivo.

Otegui dijo que algunos consumidores tenían miedo de ir a comprar alimentos porque los agentes de ICE habían puesto la mira en supermercados populares entre los consumidores latinos.

La compañía descubrió que los inmigrantes mayores que vivían ilegalmente en los EEUU enviaban a sus hijos a hacer las compras para ellos, pero los menores de 21 años no podían comprar tequila.

Además de las tensiones migratorias, Otegui afirmó que la presión para bajar los precios, en medio de los descuentos de la competencia, estaba pesando sobre la industria, así como la importante interrupción de la red de distribución de bebidas alcohólicas del país. La segunda distribuidora más grande de Estados Unidos, Republic National Distributing Company (RNDC), cerró sus operaciones en California, alegando el aumento de los costos.

Las ventas de tequila en Estados Unidos cayeron un 6,5% interanual en diciembre, según NielsenIQ, en comparación con una caída del 13% en el whisky escocés y del 11,5% en el coñac.

“El ambiente general es muy delicado ahora mismo y hay mucha tensión. Así que la gente simplemente dice: “Prefiero quedarme en casa” y cuando la gente se queda en casa, tiende a consumir menos”, dijo Otegui.

Constellation Brands, que vende la popular cerveza mexicana Modelo Especial en Estados Unidos, informó una caída del 3% en las ventas de cerveza de sus distribuidores en los tres meses hasta el 30 de noviembre.

“El setenta y cinco por ciento de los consumidores hispanos están muy preocupados por el entorno socioeconómico y están siendo mucho más cuidadosos con sus patrones de gasto, gastando mucho más en lo que llamaríamos artículos esenciales de consumo que en otras categorías”, dijo Bill Newlands, director ejecutivo de Constellation.

Newlands añadió que las ventas de cerveza fueron más bajas en los barrios donde los consumidores hispanos representan más de una quinta parte de los residentes. "Se observa mucha volatilidad estado por estado, dependiendo de la evolución de la política migratoria en mercados específicos", afirmó.

Procter & Gamble también ha destacado las lentas ventas en Estados Unidos. La casa de bolsa TD Cowen rebajó el martes la calificación de las acciones de la compañía de productos para el hogar y el cuidado personal, en parte debido a lo que dijo es presión sobre los consumidores hispanos.

“Después de décadas de capitalizar la expansión de la población hispana en los EEUU y su creciente prosperidad económica, esperamos que las nuevas limitaciones estadounidenses a la inmigración representen un desafío significativo para P&G y el (sector del hogar y cuidado personal) en el futuro”, dijo el analista de TD Cowen, Robert Moskow, en una nota.