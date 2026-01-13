Powell envió carta a senadores en julio con detalles de la remodelación de la Fed, complicando acusación de Trump

Una carta al Comité Bancario del Senado tensiona el relato de la Casa Blanca y suma presión en medio de la investigación criminal del DoJ, mientras Trump redobla sus ataques y prepara el anuncio de su eventual sucesor.

Jerome Powell escribió a los senadores en julio pasado con detalles sobre el proyecto de renovación de US$ 2.500 millones de la Reserva Federal (Fed), según una carta vista por el FT, complicando las afirmaciones de la administración Trump de que engañó al Congreso.

La carta, de cuatro páginas y no reportada previamente, fue enviada dos semanas y media después de que Powell declarara ante el Comité Bancario del Senado sobre los sobrecostos del proyecto.

El presidente de la Fed es ahora objeto de una investigación criminal del Departamento de Justicia (DoJ, su sigla en inglés) por el testimonio que entregó al comité el 25 de junio sobre la renovación de la sede del banco central.

El Presidente Donald Trump y otros altos funcionarios -incluido el jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought- han acusado al titular de la Fed de inducir a error al Congreso respecto del tamaño y el alcance de las modificaciones a las obras. El proyecto fue aprobado inicialmente por el directorio de la Fed en 2017 y está previsto que se complete el próximo año.

La carta a los senadores

Powell dijo el domingo que el DoJ pidió a un gran jurado federal que citara (mediante subpoena) a la Fed, un paso que podría, en última instancia, derivar en una acusación formal.

Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, quien supervisa la indagatoria, afirmó que su oficina solicitó las citaciones, en parte, para obtener más información sobre “el testimonio del presidente ante el Congreso” relacionado con el proyecto. Sostuvo que su oficina había requerido información en “múltiples ocasiones”, pero que fue “ignoraba”.

Sin embargo, la carta que Powell envió al influyente Comité Bancario del Senado muestra que el jefe del banco central había entregado respuestas extensas a los legisladores, en respuesta a sus preguntas.

“El directorio cree que es de la máxima importancia entregar transparencia sobre nuestras decisiones y rendir cuentas al público, a través del Congreso, por nuestro trabajo”, escribió Powell en la carta, dirigida al presidente del comité, Tim Scott, y a Elizabeth Warren, la principal demócrata del panel.

“Nos tomamos en serio nuestro compromiso con la transparencia. Respetamos la importancia crítica de la supervisión del Congreso, derivada constitucionalmente, sobre nuestras actividades, y estamos comprometidos a trabajar de manera colaborativa y cooperativa con ustedes”.

La Fed declinó comentar, mientras que un portavoz de Scott no respondió a una solicitud de comentarios.

El equipo de Warren también declinó comentar, pero remitió a una declaración previa de la senadora sobre la investigación del DoJ, en la que acusó al presidente de “abusar de las autoridades” del Departamento de Justicia “para que la Fed sirva a sus intereses”.

El proyecto de remodelación -por US$ 2.500 millones- de la sede de la Fed, un edificio de la década de 1930, y del inmueble contiguo está sobre presupuesto en cerca de US$ 700 millones.

Powell dijo al Comité Bancario en junio que la Fed había descartado algunos elementos originales del plan -como instalaciones de agua, colmenas y terrazas en la azotea- en un esfuerzo por mantener los costos bajo control.

En la carta de julio, Powell señaló que “diversos factores” habían elevado los costos del proyecto plurianual, incluyendo mayores precios de materiales, equipos y mano de obra, además de “condiciones no previstas” en las propiedades, como asbesto, contaminación tóxica del suelo y un nivel freático más alto de lo esperado.

“Nos tomamos en serio la responsabilidad de ser buenos administradores de recursos públicos mientras cumplimos las funciones que nos ha otorgado el Congreso en nombre del pueblo estadounidense”, agregó Powell, destacando que un inspector general también tenía “acceso total” a la información del proyecto.

Diez días después de enviar la carta a los legisladores, Powell dio a Trump, Scott y otros funcionarios de la Casa Blanca un recorrido por el sitio de las obras, el 24 de julio.

Powell dijo el domingo que la Fed había hecho “todo esfuerzo” para mantener al Congreso informado sobre el proyecto.

El presidente de la Fed -designado por Trump en su primer mandato- ha descrito la “acción sin precedentes” del Departamento de Justicia como parte de una serie de amenazas y presiones desde una Casa Blanca que busca que las tasas de interés se fijen más bajas.

Trump ha negado estar involucrado en la investigación del DoJ. Pero ha continuado descalificando a Powell y pidiendo su salida, incluso cuando un número creciente de legisladores republicanos en el Capitolio ha cuestionado los intentos de su administración de ir contra el jefe de la Fed.

Se espera que el presidente anuncie en las próximas semanas a su candidato para reemplazar a Powell. El mandato de Powell como presidente de la Fed expira en mayo.

Trump intensifica los ataques

Al hablar con la prensa cuando salía de la Casa Blanca el martes por la mañana, Trump dijo que Powell era “o... incompetente o... corrupto”, y añadió: “No sé qué es, pero ciertamente no hace un muy buen trabajo”.

Trump -quien supervisa una remodelación del ala este de la Casa Blanca con un costo proyectado de US$ 400 millones- calificó más tarde las obras de la Fed como “el trabajo de construcción más caro de la historia”, y sostuvo que él “podría haber hecho ese trabajo por US$ 25 millones”.

“Están gastando miles de millones y miles de millones de dólares”, dijo el presidente a periodistas durante una visita a una planta de Ford en Detroit. “(Powell) o no sabe lo que está haciendo o es algo peor que eso. Ojalá salga de ahí pronto”.