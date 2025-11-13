Termina el cierre del gobierno en EEUU: Trump firma el proyecto de ley de gastos tras una ajustada votación en la Cámara de Representantes

El presidente pone fin a un estancamiento de 43 días, el mayor cierre administrativo en la historia del país, que dejó a miles de empleados federales sin trabajo.

El cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos terminó después de que el presidente Donald Trump promulgara un nuevo paquete de financiamiento tras una votación ajustada en la Cámara de Representantes.

La Cámara, controlada por los republicanos, votó el miércoles por la noche 222 a 209 a favor de un proyecto de ley para reabrir el gobierno federal y mantener su financiamiento hasta finales de enero. La legislación había sido aprobada en el Senado el lunes.

El proyecto de ley fue enviado de inmediato al escritorio del presidente para su aprobación, poniendo fin a un estancamiento de 43 días que provocó la suspensión temporal de miles de empleados federales, la interrupción de programas de asistencia social y el caos en los aeropuertos debido a la cancelación y el retraso de vuelos.

"Los extremistas del otro partido insistieron en crear el cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos y lo hicieron por razones puramente políticas", dijo Trump antes de la firma, intentando culpar al Partido Demócrata.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no olvide esto cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y otros eventos; no olviden lo que le han hecho a nuestro país".

Se prevé que los servicios gubernamentales se reabran en los próximos días, mientras que las restricciones a los viajes aéreos en Estados Unidos se irán suavizando gradualmente.