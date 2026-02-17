Warner Bros abre la batalla por su propiedad y le da una semana a Paramount para mejorar su oferta
El 20 de marzo, WBD someterá a votación la oferta de Netflix, según informó este martes.
Noticias destacadas
Warner Bros Discovery (WBD) ha reabierto conversaciones de venta con Paramount, otorgando al grupo de medios siete días para presentar su oferta “mejor y final” con el fin de superar la adquisición acordada por US$ 83 mil millones de Netflix o retirarse.
La medida es un intento del directorio de WBD por forzar a Paramount a mejorar su propuesta o abandonar su intento, tras múltiples rechazos desde octubre. Netflix ha concedido a WBD una exención de una semana para mantener conversaciones con Paramount y “resolver plena y definitivamente este asunto”.
Una persona cercana a la situación lo describió como un momento de “presenta tu oferta o cállate” para Paramount, que ha lanzado una oferta hostil de US$ 108 mil millones por toda la compañía, incluidos los activos de televisión por cable que no forman parte del acuerdo con Netflix.
El intento por presionar a Paramount es el último movimiento en una batalla de alto riesgo por el control de Warner Bros, el legendario estudio propietario de algunas de las franquicias cinematográficas y televisivas más valiosas del mundo, desde Harry Potter hasta Friends.
David Zaslav, CEO de WBD, señaló en un comunicado que su empresa mantendrá conversaciones durante una semana para determinar si Paramount puede subsanar las “deficiencias” de su oferta y presentar “una propuesta ejecutable y vinculante que entregue un valor superior”.
La votación
Warner también reveló el martes que someterá a votación el acuerdo con Netflix el 20 de marzo. El directorio de WBD indicó que sigue favoreciendo el acuerdo con Netflix y recomendó a los accionistas rechazar la oferta de Paramount.
El catalizador fue un acercamiento a un ejecutivo de WBD por parte de un “alto representante” de Paramount, quien la semana pasada sugirió que la compañía podría elevar su oferta a US$ 31 por acción desde US$ 30, según indicó WBD en un comunicado.
El representante de Paramount también habría señalado que la oferta podría aumentar aún más. Pero, de acuerdo con WBD, no se materializó ninguna nueva propuesta.
Hasta la semana pasada, Paramount había sostenido que su oferta actual era suficiente.
Al interior de Paramount, el debate se ha centrado en cuánto debería subir la oferta, dado que considera que su propuesta vigente ya es superior a la de Netflix porque tendría mayores probabilidades de obtener la aprobación antimonopolio.
Inversionistas de WBD han señalado que esperarían al menos US$ 33 por acción para considerar una oferta competidora frente a la de Netflix.
Netflix afirmó que su oferta era definitiva durante las negociaciones originales el año pasado. Una persona familiarizada con la postura del grupo añadió que seguirá actuando con “disciplina” al evaluar si necesita mejorar su propuesta para contrarrestar cualquier aumento por parte de Paramount.
La semana pasada, Paramount mejoró su oferta hostil de US$ 108 mil millones por WBD al proponer compensar a los accionistas si los reguladores retrasaban la concreción de la transacción. Sin embargo, no elevó el precio ofrecido. La compañía también puso en duda la capacidad de Netflix para obtener la aprobación regulatoria para adquirir WBD.
Netflix respondió el martes que Paramount no tiene “un camino más fácil ni más rápido hacia la aprobación regulatoria”.
“Otorgamos a WBD una exención limitada de siete días respecto de ciertas obligaciones bajo nuestro acuerdo de fusión para permitirles interactuar con [Paramount] y resolver plena y definitivamente este asunto”, indicó Netflix.
Añadió que Paramount ha “tergiversado repetidamente el proceso de revisión regulatoria al sugerir que su propuesta será aprobada sin dificultades, induciendo a error a los accionistas de WBD sobre el riesgo real de sus desafíos regulatorios en todo el mundo”.
La semana pasada, Paramount consiguió un aliado en el inversionista activista Ancora Holdings, que tomó una posición de US$ 200 millones en WBD y se manifestó en contra del acuerdo con Netflix.
Paramount también está en conversaciones para nominar a Pentwater Capital Management, uno de los principales accionistas de Warner Bros Discovery, al directorio de la compañía como parte de su disputa por el control.
Paramount no estuvo inmediatamente disponible para comentarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
Gremios agrícolas alertan que restricciones a contratación de migrantes agravaría escasez de mano de obra en el Biobío
Desde la Sociedad Agrícola de Biobío califican de "absurdo" endurecer las cuotas de contratación en una zona donde la oferta nacional no da abasto. La seremi del Trabajo del Biobío plantea que las soluciones de "talla única" no sirven para la estacionalidad del sur.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete