Warner Bros abre la batalla por su propiedad y le da una semana a Paramount para mejorar su oferta

El 20 de marzo, WBD someterá a votación la oferta de Netflix, según informó este martes.

Warner Bros Discovery (WBD) ha reabierto conversaciones de venta con Paramount, otorgando al grupo de medios siete días para presentar su oferta “mejor y final” con el fin de superar la adquisición acordada por US$ 83 mil millones de Netflix o retirarse.

La medida es un intento del directorio de WBD por forzar a Paramount a mejorar su propuesta o abandonar su intento, tras múltiples rechazos desde octubre. Netflix ha concedido a WBD una exención de una semana para mantener conversaciones con Paramount y “resolver plena y definitivamente este asunto”.

Una persona cercana a la situación lo describió como un momento de “presenta tu oferta o cállate” para Paramount, que ha lanzado una oferta hostil de US$ 108 mil millones por toda la compañía, incluidos los activos de televisión por cable que no forman parte del acuerdo con Netflix.

El intento por presionar a Paramount es el último movimiento en una batalla de alto riesgo por el control de Warner Bros, el legendario estudio propietario de algunas de las franquicias cinematográficas y televisivas más valiosas del mundo, desde Harry Potter hasta Friends.

David Zaslav, CEO de WBD, señaló en un comunicado que su empresa mantendrá conversaciones durante una semana para determinar si Paramount puede subsanar las “deficiencias” de su oferta y presentar “una propuesta ejecutable y vinculante que entregue un valor superior”.

La votación

Warner también reveló el martes que someterá a votación el acuerdo con Netflix el 20 de marzo. El directorio de WBD indicó que sigue favoreciendo el acuerdo con Netflix y recomendó a los accionistas rechazar la oferta de Paramount.

El catalizador fue un acercamiento a un ejecutivo de WBD por parte de un “alto representante” de Paramount, quien la semana pasada sugirió que la compañía podría elevar su oferta a US$ 31 por acción desde US$ 30, según indicó WBD en un comunicado.

El representante de Paramount también habría señalado que la oferta podría aumentar aún más. Pero, de acuerdo con WBD, no se materializó ninguna nueva propuesta.

Hasta la semana pasada, Paramount había sostenido que su oferta actual era suficiente.

Al interior de Paramount, el debate se ha centrado en cuánto debería subir la oferta, dado que considera que su propuesta vigente ya es superior a la de Netflix porque tendría mayores probabilidades de obtener la aprobación antimonopolio.

Inversionistas de WBD han señalado que esperarían al menos US$ 33 por acción para considerar una oferta competidora frente a la de Netflix.

Netflix afirmó que su oferta era definitiva durante las negociaciones originales el año pasado. Una persona familiarizada con la postura del grupo añadió que seguirá actuando con “disciplina” al evaluar si necesita mejorar su propuesta para contrarrestar cualquier aumento por parte de Paramount.

La semana pasada, Paramount mejoró su oferta hostil de US$ 108 mil millones por WBD al proponer compensar a los accionistas si los reguladores retrasaban la concreción de la transacción. Sin embargo, no elevó el precio ofrecido. La compañía también puso en duda la capacidad de Netflix para obtener la aprobación regulatoria para adquirir WBD.

Netflix respondió el martes que Paramount no tiene “un camino más fácil ni más rápido hacia la aprobación regulatoria”.

“Otorgamos a WBD una exención limitada de siete días respecto de ciertas obligaciones bajo nuestro acuerdo de fusión para permitirles interactuar con [Paramount] y resolver plena y definitivamente este asunto”, indicó Netflix.

Añadió que Paramount ha “tergiversado repetidamente el proceso de revisión regulatoria al sugerir que su propuesta será aprobada sin dificultades, induciendo a error a los accionistas de WBD sobre el riesgo real de sus desafíos regulatorios en todo el mundo”.

La semana pasada, Paramount consiguió un aliado en el inversionista activista Ancora Holdings, que tomó una posición de US$ 200 millones en WBD y se manifestó en contra del acuerdo con Netflix.

Paramount también está en conversaciones para nominar a Pentwater Capital Management, uno de los principales accionistas de Warner Bros Discovery, al directorio de la compañía como parte de su disputa por el control.

Paramount no estuvo inmediatamente disponible para comentarios.