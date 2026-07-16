Acción de Netflix se desploma tras decepcionantes proyecciones que generan dudas sobre el futuro del gigante del streaming
La firma prometió más programas e inteligencia artificial para revertir la desaceleración del crecimiento.
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Netflix pronosticó un segundo trimestre consecutivo de desaceleración en el crecimiento de las ventas, resultados que alimentarán la inquietud de los inversionistas sobre el futuro del gigante del streaming.
La compañía proyectó ingresos de US$ 12.900 millones en el trimestre actual y ganancias de US$ 0,82 por acción, cifras ligeramente inferiores a las expectativas de los analistas. Los resultados del segundo trimestre estuvieron en línea con el consenso de Wall Street, pero la mayor parte de la atención se ha centrado en el desempeño futuro.
Las acciones de Netflix han caído más del 40% en el último año, a medida en que la adquisición de Warner Bros. Discovery y los resultados financieros posteriores han generado preocupación entre los inversionistas, quienes temen que el líder del streaming haya perdido impulso. Si bien Netflix aún cuenta con más suscriptores y espectadores que cualquier otro servicio de streaming de pago, el crecimiento de las ventas y las horas de uso de la plataforma se ha ralentizado.
Netflix sufrió una sequía de estrenos durante varios meses en la primera mitad del año, periodo en el que muchas series que regresaban tuvieron dificultades para mantener la audiencia en las nuevas temporadas. Esta sequía terminó con I Will Find You , una adaptación de la novela de Harlan Coben, que se convirtió en la serie original más vista de Netflix este año. La compañía reportó ventas de US$ 12.600 millones y ganancias de US$ 0,80 por acción en el segundo trimestre.
La compañía intentó tranquilizar a los inversionitas inquietos presentando un plan para mantener el crecimiento en los próximos años. Está invirtiendo en nuevos tipos de programación, como deportes en vivo y podcasts de video. Los podcasts están atrayendo a más espectadores durante el día y en dispositivos móviles, mientras que la programación en vivo ha ayudado a atraer a muchos clientes en relación con su cuota de audiencia real, según la compañía.
En las últimas semanas, Netflix ha anunciado una serie de nuevos detalles con personalidades populares de las redes sociales, incluidas las estrellas de YouTube Alan Chikin Chow y Nick DiGiovanni, e incluso ha destacado el uso de inteligencia artificial generativa en aproximadamente 300 programas.
"Cada vez utilizamos más estas herramientas para ofrecer resultados de mayor calidad con mayor rapidez y a un menor coste que con los métodos tradicionales", escribió la compañía en su carta a los accionistas. Netflix ha reanudado la oferta de pruebas gratuitas en mercados seleccionados a modo de prueba.
El tiempo que la gente pasa en Netflix aumentó un 2% en el primer semestre de 2026, una ligera mejora respecto al año anterior. La compañía afirmó que esto era positivo, sobre todo teniendo en cuenta la competencia de la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Invierno, que se emitieron en otras cadenas. Netflix también anunció que a partir de ahora publicará su informe "Lo que vimos" sobre la audiencia de sus programas anualmente, en lugar de dos veces al año.
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