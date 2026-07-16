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Acción de Netflix se desploma tras decepcionantes proyecciones que generan dudas sobre el futuro del gigante del streaming

La firma prometió más programas e inteligencia artificial para revertir la desaceleración del crecimiento.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 16:23 hrs.

Netflix resultado de empresas Inteligencia Artificial streaming
<p>Acción de Netflix se desploma tras decepcionantes proyecciones que generan dudas sobre el futuro del gigante del streaming</p>

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