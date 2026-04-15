Anthropic atrae ofertas de inversionistas con una valoración de US$ 800 mil millones

La firma que en febrero se valorizó en US$ 350 mil millones, evalúa nuevas alternativas de financiamiento mientras se prepara para una eventual salida a bolsa que podría concretarse en octubre.

Anthropi c PBC ha recibido varias ofertas de inversionistas para una nueva ronda de financiamiento que podría valorar a la startup de inteligencia artificial en alrededor de US$ 800 mil millones o más, propuestas que el creador de Claude ha resistido hasta ahora, según personas con conocimiento del asunto.

Las ofertas más que duplicarían la valoración pre-money de US$ 350 mil millones que Anthropic fijó en su levantamiento de US$ 30 mil millones en febrero. Si bien la compañía no ha descartado recaudar nuevos fondos en los próximos meses, según una de las fuentes, no está claro si aceptará los términos de los inversionistas o si levantará capital con una valoración de US$ 800 mil millones.

A comienzos de este mes, Anthropic completó una oferta de recompra (tender offer) con la misma valoración del levantamiento de febrero, pero empleados actuales y exempleados buscaron mantener una mayor proporción de sus acciones ante una posible apertura en bolsa (IPO) tan pronto como en octubre.

El interés en la compañía

El interés de los inversionistas pone de relieve el creciente entusiasmo en torno a una de las startups más visibles de Silicon Valley. Liderada por su cofundador Dario Amodei, Anthropic ha dominado recientemente las noticias tecnológicas, tanto por un conflicto con el Pentágono sobre el uso de su tecnología por parte del ejército como por el lanzamiento la semana pasada de su último modelo de IA, Mythos, que es tan potente para detectar vulnerabilidades en software que la compañía lo consideró demasiado peligroso para una liberación amplia.

Anthropic ha desarrollado una serie de herramientas de IA orientadas a transformar la forma en que las empresas gestionan tareas que van desde la programación hasta la ciberseguridad. Estos productos están ganando tracción entre una base creciente de clientes corporativos, impulsando un aumento en los ingresos y elevando la competencia con su rival OpenAI.

Los inversionistas se han mostrado impresionados por el sólido crecimiento de los ingresos de Anthropic, particularmente entre clientes empresariales con gran capacidad financiera. A inicios de este mes, la startup señaló que había alcanzado un run-rate anual de ingresos de US$ 30 mil millones, lo que marca un fuerte incremento desde los US$ 19 mil millones de solo unos meses antes.

OpenAI señaló hace cerca de dos semanas que actualmente genera US$ 2 mil millones en ingresos mensuales. Su directora financiera, Sarah Friar, había indicado previamente que los ingresos anualizados de la compañía superaron los US$ 20 mil millones en 2025, frente a aproximadamente US$ 6 mil millones el año anterior. La empresa completó recientemente una operación para recaudar US$ 122 mil millones de inversionistas con una valoración de US$ 852 mil millones.

Las conversaciones entre Anthropic e inversionistas están en una etapa temprana, y un acuerdo podría no concretarse o sus detalles podrían cambiar, señalaron las personas cercanas al proceso, quienes pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada. Business Insider informó previamente algunos detalles de las conversaciones.