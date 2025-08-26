Atención fanáticos: el iPhone 17 ya tiene fecha. Apple prepara gran lanzamiento virtual para septiembre

El evento se centrará en los nuevos smartphones de la compañía, incluyendo un modelo base actualizado, dos nuevas ediciones Pro y una versión completamente nueva con un diseño mucho más delgado que cualquier iPhone anterior.

Apple planea realizar su gran lanzamiento de productos el 9 de septiembre, cuando se espera que la compañía presente su nueva serie del iPhone 17 que incluye una nueva versión más delgada de su emblemático dispositivo.

El evento comenzará a las 10 de la mañana y se transmitirá en línea, continuando con la estrategia de lanzamientos virtuales que comenzó durante la pandemia. El lema del evento es "impresionante", según una invitación publicada en línea y enviada a los medios.

El evento se centrará en los nuevos smartphones de la compañía, incluyendo un modelo base actualizado, dos nuevas ediciones Pro y una versión completamente nueva con un diseño mucho más delgado que cualquier iPhone anterior. La compañía también se prepara para presentar versiones mejoradas del Apple Watch.

El nuevo iPhone 17 estándar tendrá un aspecto similar al iPhone 16, pero incluirá una pantalla más grande y mejoras en la cámara, según informó Bloomberg News. Los iPhone 17 Pro y Pro Max, por su parte, tendrán una cara trasera rediseñada con una cámara más grande, lo que hará que la fotografía sea una parte aún más importante del dispositivo.

El iPhone 17, más delgado, será el primer diseño completamente nuevo en años, con un grosor de aproximadamente 2 milímetros menos que los modelos actuales. Apple apuesta a que este enfoque atraerá nuevos clientes al iPhone, aunque el dispositivo tendrá inconvenientes: se espera que tenga una batería de menor duración y solo una cámara trasera.

Otros nuevos lanzamientos

El lanzamiento del iPhone 17 de Apple marcará el inicio de una prolífica temporada de nuevos productos. También se están desarrollando para este año: unos anteojos Vision Pro actualizados con un procesador más rápido y un iPad Pro con chip M5 y una segunda cámara frontal. La compañía con sede en Cupertino, California, también planea un nuevo HomePod mini y un Apple TV Box.

Para el próximo año, la compañía planea nuevos modelos de MacBook Pro, un iPhone 17e de gama baja y nuevos accesorios para Mac, como un monitor externo. El anuncio más importante a corto plazo será el primer parlante inteligente con pantalla de la compañía, previsto para el primer semestre de 2026.

El anuncio de septiembre marcará el inicio de una renovación trienal del iPhone, el dispositivo más rentable de Apple. El próximo año, la compañía presentará su primer iPhone plegable, siguiendo el ejemplo de Samsung y Google (de Alphabet). En 2027, Apple lanzará un iPhone de cristal curvo para celebrar el aniversario número 20 del producto.