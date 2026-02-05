CEO de Nubank apuesta el imperio de US$ 82 mil millones a un plan de expansión global

EEUU puede ser una apuesta riesgosa para el neobanco latinoamericano, dada la reputación de Estados Unidos como una suerte de cementerio para las fintech extranjeras.

La anécdota favorita de David Vélez -la historia de origen de la segunda empresa financiera más valiosa de América Latina- comienza con una puerta blindada.

Corría 2012 y Vélez, entonces socio de 31 años en Sequoia Capital, intentaba abrir una cuenta bancaria en Sao Paulo. Tras atravesar esa entrada de alta seguridad en una sucursal bancaria que más tarde compararía con una prisión, Vélez fue rodeado de inmediato por guardias armados, luego de que su teléfono móvil activara las alarmas del detector de metales. Finalmente autorizado para continuar, su calvario estaba lejos de terminar. Siguieron meses de trabas burocráticas, incluidas múltiples visitas al banco, antes de que se le permitiera abrir una cuenta.

Vélez quedó convencido de que el sistema bancario brasileño estaba maduro para una disrupción.

Catorce años después, el hombre que estuvo prácticamente excluido del sistema bancario ahora tiene las llaves del reino. Su banco digital, Nu Holdings, atiende a más de 127 millones de clientes, incluidos cerca del 60% de la población adulta de Brasil, y figura entre las empresas más valiosas del país junto a Itaú Unibanco Holding y el gigante petrolero Petrobras.

El colombiano de 44 años -cuyo patrimonio ha alcanzado un estimado de US$ 17.700 millones, según el Bloomberg Billionaires Index- ahora está conduciendo su imperio hacia nuevos destinos, incluidos algunos de los mercados bancarios más competitivos del mundo. Eso incluye a Estados Unidos, donde Nubank, como se conoce a la compañía, acaba de recibir la primera luz verde para una licencia bancaria nacional.

“Fue una bendición que nos ignoraran” los gigantes bancarios de Brasil, dijo Vélez, cuya familia huyó de las guerras del narcotráfico en Colombia cuando él tenía ocho años. “Estábamos concentrados en nuestro cliente, corriendo lo más rápido posible sin hacer mucho ruido. Y un día despertaron y éramos más grandes que muchos de ellos”.

Hoy nadie ignora a Nubank. Sus acciones transan con valorizaciones muy superiores a las de los bancos tradicionales y su retorno sobre patrimonio también se sitúa por encima, con un 31% en el tercer trimestre. Itaú, la empresa financiera más valiosa de América Latina, registró un ROE de 23,3% en el período.

La estructura de gobierno corporativo de la compañía le otorga a Vélez control absoluto como accionista. Pero expandirse a mercados inciertos implica caminar por la cuerda floja, por lo que el CEO se apresura en tranquilizar a los inversionistas señalando que la firma lo ve como una apuesta de largo plazo y no como una prioridad inmediata.

“Mientras seguimos totalmente enfocados en nuestros mercados centrales de Brasil, México y Colombia, este paso nos permite construir la próxima generación de la banca en Estados Unidos”, señaló Vélez en un comunicado el mes pasado, luego de que la Oficina del Contralor de la Moneda otorgara una aprobación condicional para una licencia bancaria nacional en EEUU. Aun así, ha venido diciendo que las oportunidades en la mayor economía del mundo podrían ser “transformacionales”.

Gustavo Schroden, analista de Citigroup, afirmó que la solicitud de Nubank en una etapa temprana de su expansión en Estados Unidos busca permitirle a la compañía ofrecer con mayor rapidez una amplia gama de servicios y protecciones al consumidor cuando esté lista para ingresar plenamente al mercado.

“La administración ha dicho que presentaron la solicitud de licencia con anticipación para evitar un error cometido en México, donde demoraron más en gestionarla y terminaron teniendo que esperar un par de años”, señaló Schroden en una entrevista.

El analista de Morgan Stanley Jorge Kuri indicó en una nota de noviembre que, por ahora, Nubank busca asegurar una licencia bancaria completa en Estados Unidos mientras “refina su visión sobre dónde sus ventajas competitivas -wxperiencia de usuario, tecnología, modelo de bajo costo e inteligencia artificial- pueden desplegarse de manera más efectiva”.

La expansión, que Vélez denomina el “Acto Tres” de su plan maestro, también aprovecha una ventana de oportunidad en Estados Unidos, donde el entorno regulatorio se ha vuelto más favorable para los negocios bajo la administración Trump. Eso incluye la aprobación de licencias para cinco compañías cripto y la decisión de PayPal Holdings Ltd. de solicitar una en diciembre.

Campo de batalla en Estados Unidos

Aun así, puede ser una apuesta riesgosa, dada la reputación de Estados Unidos como una suerte de cementerio para las fintech extranjeras. Joyas europeas como N26 y Monzo Bank quemaron millones intentando abrirse paso en el mercado estadounidense antes de retirarse, golpeadas por un entorno regulatorio con superposición estatal y federal. A diferencia de Brasil, donde el mercado está más concentrado, Estados Unidos es una pelea entre miles de bancos, desde JPMorgan Chase hasta prestamistas depredadores de payday loans, todos disputando la misma billetera del cliente.

Nu encontró el éxito a través de su modelo de autoservicio y la ausencia de sucursales físicas, lo que le permitió atender a clientes con una dotación de personal que equivale a solo el 10% del promedio de los principales bancos locales. Vélez apuesta a que ese modelo también funcione en Estados Unidos.

Pero Schroden, de Citigroup, señaló que el entorno más competitivo de ese país podría traducirse en retornos más bajos para Nubank en comparación con sus cifras actuales en Brasil. “No dudamos de que Nubank tendrá una cartera de crédito y logrará utilidades en Estados Unidos, pero quizá no tendrá el mismo” retorno sobre patrimonio, dijo.

Las ambiciones globales del banco no se detienen en Estados Unidos. Nubank lideró en 2024 una ronda de inversión de US$ 250 millones en Tyme Group, el operador de banca digital detrás de TymeBank en Sudáfrica y GoTyme en Filipinas, un movimiento que Vélez describió como una expedición de aprendizaje para explorar mercados asiáticos.

Pero obtener licencias mercado por mercado puede ser un proceso lento. Para mantener el ritmo, Vélez sugirió que la compañía podría no depender únicamente de crecer desde cero, lo que implica que una futura expansión podría apoyarse en adquisiciones estratégicas y asociaciones.

“Quizás más adelante habrá oportunidades para hacer asociaciones de mayor escala”, dijo, y esa estrategia podría aplicarse de manera similar en otras geografías del mundo.

Manos a la obra

El CEO, cuyo currículum incluye pasos por Goldman Sachs Group y Morgan Stanley, controla cerca del 75% de los derechos a voto mediante una estructura de acciones con voto reforzado en manos de su vehículo Rua California. Y está optando por un enfoque más directo, retomando funciones ejecutivas que antes había delegado en otros, con el fin de acelerar la toma de decisiones. La empresa también redujo capas de administración.

“Este es un movimiento que le muestra al mercado que el fundador está presente”, señaló Bruno Diniz, socio gerente de Spiralem Innovation Consulting.