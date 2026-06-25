JPMorgan redefine la carrera por la sucesión de Jamie Dimon

Troy Rohrbaugh, quien acaba de asumir como CEO de la banca de consumo y comunitaria, y Doug Petno, quien pasará a ser el único CEO de la división de banca comercial y de inversión, fueron promovidos como copresidentes del banco,

JPMorgan Chase & Co. nombró a dos nuevos copresidentes después de que Marianne Lake, una ejecutiva con una larga trayectoria que durante años fue considerada una de las principales candidatas para suceder al presidente ejecutivo (CEO), Jamie Dimon, dejara la entidad.

Lake se desempeñaba recientemente como CEO de la división de banca de consumo y comunitaria, y será reemplazada por Troy Rohrbaugh, según un comunicado. Tanto él como Doug Petno, quien pasará a ser el único CEO de la división de banca comercial y de inversión, fueron promovidos como copresidentes del banco, configurando una nueva competencia entre ambos para reemplazar algún día a Dimon.

"Los cambios anunciados hoy representan un paso importante en el cuidadoso proceso de nuestro directorio en torno a la planificación de la sucesión y al desarrollo de nuestros principales líderes", señaló Dimon. "Tenemos la fortuna de contar con un grupo excepcional de altos ejecutivos, no solo a nivel de nuestro comité operativo, sino en toda la organización".

Lake es la más reciente ejecutiva de alto rango en abandonar la carrera para suceder a Dimon al frente del mayor banco de Estados Unidos. En 2025, la entidad nombró a Jenn Piepszak como su nueva directora de operaciones (COO), ubicándola en el cargo número dos bajo Dimon, después de que ella misma descartara ser candidata a convertirse en CEO.