JPMorgan redefine la carrera por la sucesión de Jamie Dimon
Troy Rohrbaugh, quien acaba de asumir como CEO de la banca de consumo y comunitaria, y Doug Petno, quien pasará a ser el único CEO de la división de banca comercial y de inversión, fueron promovidos como copresidentes del banco,
Noticias destacadas
JPMorgan Chase & Co. nombró a dos nuevos copresidentes después de que Marianne Lake, una ejecutiva con una larga trayectoria que durante años fue considerada una de las principales candidatas para suceder al presidente ejecutivo (CEO), Jamie Dimon, dejara la entidad.
Lake se desempeñaba recientemente como CEO de la división de banca de consumo y comunitaria, y será reemplazada por Troy Rohrbaugh, según un comunicado. Tanto él como Doug Petno, quien pasará a ser el único CEO de la división de banca comercial y de inversión, fueron promovidos como copresidentes del banco, configurando una nueva competencia entre ambos para reemplazar algún día a Dimon.
"Los cambios anunciados hoy representan un paso importante en el cuidadoso proceso de nuestro directorio en torno a la planificación de la sucesión y al desarrollo de nuestros principales líderes", señaló Dimon. "Tenemos la fortuna de contar con un grupo excepcional de altos ejecutivos, no solo a nivel de nuestro comité operativo, sino en toda la organización".
Lake es la más reciente ejecutiva de alto rango en abandonar la carrera para suceder a Dimon al frente del mayor banco de Estados Unidos. En 2025, la entidad nombró a Jenn Piepszak como su nueva directora de operaciones (COO), ubicándola en el cargo número dos bajo Dimon, después de que ella misma descartara ser candidata a convertirse en CEO.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete