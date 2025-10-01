Casa Blanca congela US$ 26 mil millones en fondos para estados gobernados por demócratas ante paralización del gobierno en EEUU
Los programas incluían US$ 18 mil millones para proyectos de tránsito en Nueva York y US$ 8 mil millones para proyectos de energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, incluidos California e Illinois.
Noticias destacadas
El Gobierno del presidente Donald Trump congeló este miércoles US$ 26 mil millones en fondos para los estados gobernados por demócratas, cumpliendo con la amenaza de utilizar el cierre de la administración federal para golpear las prioridades de sus opositores.
Los programas incluían US$ 18 mil millones para proyectos de tránsito en Nueva York y US$ 8 mil millones para proyectos de energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, incluidos California e Illinois.
Los movimientos dejaron claro que Trump cumpliría su amenaza de aprovechar el cierre para castigar a sus oponentes políticos y extender su control sobre el presupuesto federal de US$ 7 billones (millones de millones), establecido por la Constitución estadounidense como dominio del Congreso.
Las tácticas de presión se produjeron tras el décimo quinto cierre del gobierno desde 1981, que suspendió la investigación científica, la supervisión financiera, los esfuerzos de limpieza ambiental y una amplia gama de otras actividades.
Unos 750 mil empleados federales recibieron la orden de no trabajar, mientras que otros, como las tropas y los agentes de la Patrulla Fronteriza, empezaron a trabajar sin sueldo. El Departamento de Asuntos de Veteranos dijo que se encargaría de los entierros en los cementerios nacionales.
Ola de despidos
El vicepresidente J.D. Vance dijo en una sesión informativa en la Casa Blanca que el Gobierno se vería obligado a recurrir a los despidos si el cierre dura algunos días, lo que se sumaría a otros 300 mil exonerados en diciembre. Las anteriores paralizaciones no se tradujeron en desvinculaciones permanentes.
La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos dijo que despediría a 1% de sus 14 mil empleados, según una carta interna a la que tuvo acceso Reuters.
Hakeem Jeffries, el principal demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que la congelación de la financiación de proyectos de metro y puertos en Nueva York, su ciudad natal, dejaría a miles de personas sin trabajo.
El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, también de Nueva York, dijo que Trump estaba apuntando a los estadounidenses normales con fines partidistas.
"Está utilizando al pueblo estadounidense como peones, amenazando con dolor al país como chantaje", dijo Schumer.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Estaciones de servicio a GSI y Moneda Patria: fondo en cierre de Banchile confirma primera venta de activos
Se trata de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell. Los ingresos serán destinados “principalmente al pago de obligaciones financieras" de las sociedades del vehículo, aseguró la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete