Cumbre liderada por Xi arranca con la asistencia de Putin y Modi

El mayor acontecimiento del calendario diplomático chino del año comenzó el domingo, con la reunión de líderes mundiales para trazar el futuro de un bloque liderado por Pekín que quiere ofrecer una alternativa a un orden mundial estadounidense.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó en la ciudad portuaria de Tianjin para asistir a la cumbre de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghai el domingo por la mañana, un día después que el primer ministro indio, Narendra Modi.

Otros líderes presentes en la reunión serán el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Aunque la reunión se planeó con mucha antelación, el rápido desarrollo de los acontecimientos mundiales le está dando más importancia.

La cumbre ofrece a Putin la oportunidad de hablar directamente con Xi y Modi sobre el resultado de su reunión en Alaska con el presidente estadounidense Donald Trump y la perspectiva de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

También se produce en un momento en el que India y China buscan una cooperación más profunda mientras afrontan las consecuencias económicas de la guerra comercial estadounidense.

Xi mantuvo el domingo conversaciones bilaterales con Modi, que se encuentra en China por primera vez en siete años.

Los dos prometieron una cooperación más profunda mientras hacen frente a las secuelas económicas de la guerra comercial estadounidense. Washington está imponiendo aranceles del 50% a India, los más elevados a cualquier país del sur de Asia.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, desechó sus planes de viajar a China mientras violentas protestas sacudían su país en los últimos días.

Paralelamente a la cumbre, se están celebrando otras reuniones bilaterales.

El sábado, Xi se reunió con el jefe de la junta de Myanmar, Min Aung Hlaing. Discutieron “la oposición a la injerencia extranjera en la política de Myanmar, la postura positiva de China y las acciones futuras para la estabilidad y la paz del país”, según un comunicado del gobierno de Myanmar.

Xi también se ha reunido con los líderes de Kazajstán, Nepal, Maldivas, Azerbaiyán y Armenia.

Algunos invitados, entre ellos Putin, seguirán a Xi a Pekín para asistir a un desfile militar el 3 de septiembre, en conmemoración del 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Kim Jong Un, de Corea del Norte, también estará allí.