Definición presidencial de Perú entra en la recta final: rechazan pedido de nulidad de Sánchez sobre votos del exterior y Fujimori consolida su ventaja

La proclamación presidencial está prevista para el 7 de julio. En paralelo, el candidato de la izquierda endureció su discurso y afirmó que “no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”.

Perú entra en la etapa decisiva de su proceso electoral. Los ciudadanos acudieron a las urnas para la segunda vuelta presidencial el pasado 7 de junio y, si se cumplen los plazos previstos por las autoridades electorales, recién un mes después, el próximo 7 de julio, se realizará la proclamación oficial del nuevo Presidente. Fuentes del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) señalaron este miércoles a El Comercio que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya solicitó la transmisión de esa ceremonia para dicha fecha, mientras continúan resolviéndose los últimos trámites pendientes del proceso.

A esta altura, el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra prácticamente concluido. Con el 99,8% de las actas contabilizadas hasta la mañana de este 24 de junio, Keiko Fujimori obtiene el 50,1% de los votos válidos, frente al 49,9% alcanzado por Roberto Sánchez. Se trata de una diferencia de apenas 43.386 votos entre ambos candidatos, ventaja que se ha mantenido estable en los últimos días y que acerca a la líder de Fuerza Popular a la Presidencia del Perú.

La posición de Fujimori se consolidó este miércoles tras el revés sufrido por Juntos por el Perú, partido del postulante de izquierda, en su intento de anular los sufragios emitidos en el extranjero. Ese bolsón de votos ha sido clave en el tramo final del escrutinio, pues reforzó la diferencia a favor de la virtual ganadora.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró improcedentes tanto el pedido de nulidad total de las mesas del exterior como una solicitud de nulidad parcial. El organismo concluyó que los recursos fueron presentados fuera del plazo legal y sin cumplir requisitos formales, como el pago de las tasas correspondientes, por lo que rechazó los cuestionamientos a los resultados de 119 oficinas consulares distribuidas en América, Europa, Asia, África y Oceanía.

En paralelo al avance del escrutinio y al rechazo de sus recursos electorales, Roberto Sánchez endureció su discurso frente a un resultado que le es adverso. “Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado (...) nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, declaró durante una conferencia de prensa este martes.

Sus palabras contrastan con la posición que había sostenido antes de la segunda vuelta. En los días previos a la votación del 7 de junio, Sánchez aseguró en reiteradas ocasiones que respetaría el veredicto de las urnas. “Como hombre demócrata aceptaré los resultados. El voto ciudadano se respeta. Me comprometo a aceptar los resultados”, afirmó el 5 de junio. Incluso después de la jornada electoral insistió en que “la institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarlos más allá de los deseos o no”.

Aunque la diferencia entre ambos candidatos aparece prácticamente definida, el proceso electoral todavía debe cumplir algunas etapas formales. La ONPE espera recibir las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre las últimas actas observadas para completar el cómputo al 100%, mientras el JNE termina de resolver los recursos pendientes. Tras ello, quedará expedito el camino para la proclamación oficial del próximo Presidente de Perú.