Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

EEUU asegura que ataque a barco venezolano demuestra disposición de Trump de “pasar a la ofensiva” contra el Tren de Aragua

"La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien es un capo de la droga, líder de un narcoestado, que en realidad no fue elegido presidente y que la recompensa por su captura está en US$50 millones en EEUU”, afirmó el secretario de Defensa, Peter Hegseth, en una entrevista con Fox and Friends.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 10:54 hrs.

Trump Tren de Aragua narcotráfico Venezuela Nicolás Maduro
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Fusión Bicecorp y Grupo Security ya tiene nombre: la marca elegida para el grupo financiero es BICE
2
Empresas

Brazo inmobiliario de Southern Cross suma seis anteproyectos en terrenos en venta donde se ubican estaciones Aramco
3
Economía y Política

¿Recibió más de 50 transferencias en el mes? El SII detectó a más 165 mil personas con abonos y revela millonario monto
4
Mercados

Antonio Jalaff se querella por estafa en venta de Patio y acusa perjuicio de US$ 28 millones
5
Empresas

Nestlé despide a su CEO por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa y nombra a Philipp Navratil como sucesor
6
Mercados

Andrés Trautmann mueve el tablero en Santander y aplica profundo ajuste en banca comercial
7
Empresas

La doble apuesta de Nestlé Chile: producir para el mercado local y exportar desde café a helados a 38 mercados
8
Mercados

IPSA opera al alza sobre históricos 9.000 puntos por optimismo del mercado ante las elecciones de noviembre
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete