EEUU asegura que ataque a barco venezolano demuestra disposición de Trump de “pasar a la ofensiva” contra el Tren de Aragua

"La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien es un capo de la droga, líder de un narcoestado, que en realidad no fue elegido presidente y que la recompensa por su captura está en US$50 millones en EEUU”, afirmó el secretario de Defensa, Peter Hegseth, en una entrevista con Fox and Friends.

El ataque de “precisión” del Ejército estadounidense a un supuesto barco narcotraficante venezolano en el Caribe podría ser tan solo el comienzo, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Tenemos activos en el aire, en el agua, en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque”, dijo Hegseth en una entrevista con Fox and Friends el miércoles por la mañana.

El Presidente Donald Trump dijo en una publicación en redes sociales el martes que las fuerzas estadounidenses habían matado a 11 “terroristas” en el barco, que afirmó estaba en aguas internacionales y en ruta a EEUU.

“Sabíamos exactamente quiénes estaban en ese barco, sabíamos exactamente qué hacían y sabíamos exactamente a quién representaban”, declaró Hegseth en Fox News.

No reveló detalles específicos sobre la operación, pero afirmó que el reciente despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses en la región “es una clara demostración de poder militar” y demuestra la disposición de Trump a “pasar a la ofensiva” contra el Tren de Aragua y otros grupos criminales.

Anteriormente, Hegseth publicó un video marcado “sin clasificar” que mostraba un barco de casco abierto con cuatro motores fuera de borda navegando por aguas no identificadas antes de estallar en llamas.

“El ataque podría haber sido lanzado desde una variedad de plataformas, incluyendo aeronaves tripuladas (de ala fija o rotatoria), drones o desde activos navales”, dijo Bradley Bowman, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias y ex piloto de helicóptero del Ejército.

"Maduro debería estar preocupado"

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo en la televisión estatal el martes por la noche, que el motivo detrás de la operación militar estadounidense era el deseo de obtener el petróleo de su país y que “lo quieren gratis”.

Cuando se le preguntó sobre las reacciones internacionales al ataque, incluidos los posibles efectos en las relaciones con China, Hegseth dijo que “la única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien es un capo de la droga, líder de un narcoestado, que en realidad no fue elegido presidente y que la recompensa por su captura está en US$50 millones en Estados Unidos”.

El secretario acusó a Maduro de estar involucrado en el tráfico de drogas “que ha afectado directamente al pueblo estadounidense”, pero dudó cuando se le preguntó si EEEU estaba buscando un cambio de régimen en Caracas.

"Esa es una decisión a nivel presidencial y estamos preparados con todos los recursos que tiene el Ejército estadounidense”, dijo.