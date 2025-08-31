Los líderes europeos obstaculizan los esfuerzos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, denunció este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladimir) Putin y el presidente de EEUU, Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar", dijo a la televisión rusa.

Según Peskov, Rusia "agradece estos esfuerzos" de Trump.

"Los europeos obstaculizan estos esfuerzos, los europeos meten palos en las ruedas, los europeos consienten por todas las vías e, incluso, dan aliento al régimen de Kiev para mantenerse en su línea totalmente absurda de no aceptar compromisos", zanjó.

Dos semanas después de la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense en Alaska (EEUU), y tras la reunión sostenida entre Trump y líderes de Ucrania y varios países europeos, el proceso de búsqueda de paz en el conflicto ucraniano parece dar muestras de estancamiento, ya que las diferencias entre Moscú y Kiev son irreconciliables.