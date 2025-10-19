Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

En medio de acusaciones de intervencionismo electoral, Beijing felicita a nueva líder de la oposición en Taiwán y llama a la reunificación

La exlegisladora Cheng Li-wun, de 55 años y que asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1 de noviembre, ganó las elecciones del sábado en un momento de creciente tensión con Beijing, que considera la isla, gobernada democráticamente, como su propio territorio.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 19 de octubre de 2025 a las 09:55 hrs.

China Taiwán conflictos internacionales
<p>En medio de acusaciones de intervencionismo electoral, Beijing felicita a nueva líder de la oposición en Taiwán y llama a la reunificación</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Dorothymanía: Los desconocidos mundos de la contralora
2
DF MAS

Firma de venture capital de Cristóbal Piñera cierra su segundo fondo de inversión
3
DF MAS

Cómo dos emprendedores chilenos sedujeron en la Toscana a una de las empresas de logística más grandes del mundo
4
Señal DF

CMPC revela su plan para enfrentar difícil momento financiero y el mega proyecto Natureza en Brasil
5
DF MAS

Las normas y el partidor que definió Paulmann
6
Señal DF

Generadoras de Chile: "No hay corresponsabilidad. La responsabilidad final del proceso tarifario es del Ministerio de Energía"
7
DF MAS

El informe de Jamarne previo a la junta de acreedores por reorganización de Hacienda Santa Martina
8
Señal DF

Recta final de elecciones aviva compraventa de dólares: agentes extranjeros impulsan flujos a nuevos máximos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete