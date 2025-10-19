En medio de acusaciones de intervencionismo electoral, Beijing felicita a nueva líder de la oposición en Taiwán y llama a la reunificación

La exlegisladora Cheng Li-wun, de 55 años y que asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1 de noviembre, ganó las elecciones del sábado en un momento de creciente tensión con Beijing, que considera la isla, gobernada democráticamente, como su propio territorio.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió este domingo esfuerzos para avanzar en la "reunificación" en un mensaje de felicitación a la nueva líder del principal partido de la oposición de Taiwán, cuya elección tuvo lugar entre acusaciones de injerencia de Beijing.

La exlegisladora Cheng Li-wun, de 55 años y que asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1 de noviembre, ganó las elecciones del sábado en un momento de creciente tensión con Beijing, que considera la isla, gobernada democráticamente, como su propio territorio.

El Gobierno de Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China.

El KMT, tradicionalmente partidario de estrechar relaciones con China, es el interlocutor preferido de Beijing. China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), al que califica de "separatista".

Xi, en un mensaje en su calidad de jefe del Partido Comunista de China, dijo a Cheng que los dos partidos debían reforzar su "base política común", informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Ambas partes deben también "unir a la gran mayoría del pueblo de Taiwán para profundizar el intercambio y la cooperación, impulsar el desarrollo común y avanzar en la reunificación nacional", añadió.

Cheng, en su mensaje a Xi, no hizo ninguna mención a la unión con Beijing, pero dijo que ambos lados del estrecho de Taiwán eran "miembros de la nación china", utilizando una expresión en chino que se refiere a la etnia y no a la nacionalidad.

"Ambas partes deben, a la luz de la situación actual, fortalecer el intercambio y la cooperación a través del Estrecho sobre la base existente y promover la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán", dijo Cheng, según un comunicado de su partido.