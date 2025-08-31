Europa tiene un plan "bastante preciso" para enviar tropas a Ucrania, según von der Leyen

Von der Leyen habló durante una gira por los estados del este de la UE cercanos a Rusia este fin de semana, durante la cual se centró en los esfuerzos para aumentar el gasto de defensa nacional y reforzar la preparación militar del continente.

Las capitales europeas están trabajando en “planes bastante precisos” para posibles despliegues militares en Ucrania como parte de las garantías de seguridad posteriores al conflicto que contarán con el respaldo total de las capacidades estadounidenses, dijo Ursula von der Leyen.

Había una “hoja de ruta clara” para posibles despliegues, afirmó el presidente de la Comisión Europea al Financial Times en una entrevista.

“Las garantías de seguridad son primordiales y absolutamente cruciales”, declaró von der Leyen . “Tenemos una hoja de ruta clara y un acuerdo en la Casa Blanca… y este trabajo avanza muy bien”.

Von der Leyen habló durante una gira por los estados del este de la UE cercanos a Rusia este fin de semana, durante la cual se centró en los esfuerzos para aumentar el gasto de defensa nacional y reforzar la preparación militar del continente.

Sus comentarios se produjeron en medio de la planificación de una reunión de líderes europeos esta semana en la que se prevé reafirmar los compromisos nacionales con la fuerza occidental.

Sostuvo que las capitales estaban trabajando en planes para “un despliegue de tropas multinacionales y el respaldo de los estadounidenses”.

“El presidente Trump nos aseguró que habrá presencia estadounidense como parte de la salvaguarda”, dijo. “Eso fue muy claro y lo afirmó repetidamente”.

Ucrania ha exigido a sus aliados occidentales garantías de seguridad concretas, incluidas tropas sobre el terreno, como parte de cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra de tres años y medio del presidente ruso Vladimir Putin .

Se prevé que las tropas incluyan potencialmente decenas de miles de efectivos liderados por Europa, con el apoyo de Estados Unidos, incluyendo sistemas de mando y control y recursos de inteligencia y vigilancia. Este acuerdo se acordó en una reunión entre Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y altos líderes europeos el mes pasado.

Se espera que quienes se reunieron con Trump en Washington se reúnan en París el jueves por invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para continuar las discusiones de alto nivel, señalaron al FT tres diplomáticos informados sobre los planes.

Entre ellos se encuentran el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Sir Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y von der Leyen. El Elíseo declinó hacer comentarios.

La semana pasada, los jefes de defensa de la llamada coalición de los dispuestos se reunieron y “elaboraron planes bastante precisos”, dijo von der Leyen, incluidas discusiones sobre “los elementos necesarios para un aumento funcional de tropas”.

“Por supuesto, siempre se requiere la decisión política del país respectivo, porque el despliegue de tropas es una de las decisiones soberanas más importantes de una nación”, añadió. “(Pero) el sentido de urgencia es muy alto... está avanzando. Realmente está tomando forma”.

Von der Leyen elogió el compromiso de Trump de participar en el esfuerzo de paz , después de meses de incertidumbre en las capitales europeas sobre la postura del presidente estadounidense, quien en el pasado elogió a Putin y se enfrentó con Zelenskyy.

“Putin no ha cambiado, es un depredador”, dijo. “(Trump) quiere la paz y Putin no se sienta a la mesa de negociaciones... Tiene una experiencia negativa con Putin; cada vez más, Putin no hace lo que dice”.

“Pero en los últimos meses hemos tenido varios encuentros en los que quedó claro que se puede confiar en los europeos”, añadió. “Está claro que cuando decimos algo, lo hacemos”.

Cualquier despliegue militar occidental en Ucrania después del conflicto apoyaría a un ejército ucraniano significativamente fortalecido; este formaría el núcleo de la fuerza de disuasión.

La comisión explorará nuevas fuentes de financiación para proporcionar “financiación sostenible a las fuerzas armadas ucranianas como… garantía de seguridad”, expresó von der Leyen. Después de cualquier acuerdo de paz, Kiev necesitará “una cantidad considerable de soldados, buenos salarios y, por supuesto, equipamiento moderno… seguramente la UE tendrá que aportar su granito de arena”.

Los actuales flujos de financiamiento de Bruselas a Ucrania, incluido el apoyo presupuestario, tendrían que permanecer durante tiempos de paz, dijo von der Leyen, lo que significa que “se debe proporcionar un pago adicional… a las fuerzas armadas ucranianas”.

La UE también mantendrá la financiación para el entrenamiento de soldados ucranianos tras cualquier acuerdo de paz. Anima a los Estados miembros a utilizar un fondo de préstamos por armas de 150 000 millones de euros para celebrar acuerdos de producción conjunta con empresas de defensa ucranianas o para adquirir armas que puedan entregarse a Kiev.

“El papel de la comisión es fundamental para permitir que los estados miembros financien un aumento en la defensa”, afirmó von der Leyen.

"El carácter de la guerra ha cambiado por completo", agregó, citando la necesidad de que los ejércitos de la UE inviertan en drones, defensa aérea y antimisiles, capacidades espaciales y cibernéticas.