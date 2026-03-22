Irán cerrará Ormuz por completo si Trump ejecuta amenazas contra sector energético

Desde la Guardia Revolucionaria iraní también señalaron que las empresas con acciones estadounidenses serán "completamente destruidas" si las instalaciones energéticas del país son atacadas por Washington.

Irán cerrará por completo el estratégico estrecho de Ormuz si el Presidente Donald Trump lleva a cabo sus amenazas de atacar las instalaciones energéticas iraníes, según afirmó este domingo en un comunicado la Guardia Revolucionaria del país.

Trump amenazó el sábado con "destruir" las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabría completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, lo que sugiere una escalada significativa apenas un día después de que hablara de "poner fin" a la guerra, que ya se encuentra en su cuarta semana.

En el comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó que las empresas con acciones estadounidenses serán "completamente destruidas" si las instalaciones energéticas iraníes son atacadas por Washington.

Asimismo, dijo que las instalaciones energéticas de los países que albergan bases estadounidenses serán objetivos "legítimos".