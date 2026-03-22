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Irán cerrará Ormuz por completo si Trump ejecuta amenazas contra sector energético

Desde la Guardia Revolucionaria iraní también señalaron que las empresas con acciones estadounidenses serán "completamente destruidas" si las instalaciones energéticas del país son atacadas por Washington.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 22 de marzo de 2026 a las 13:30 hrs.

guerra medio oriente Estados Unidos Irán
<p>Irán cerrará Ormuz por completo si Trump ejecuta amenazas contra sector energético</p>

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