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Los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel amenazan con la reapertura del estrecho de Ormuz

El intercambio de disparos subraya la fragilidad del último alto el fuego.

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 20 de junio de 2026 a las 05:07 hrs.

guerra Estados Unidos Irán Israel estrecho de ormuz
<p>Los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel amenazan con la reapertura del estrecho de Ormuz</p>

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