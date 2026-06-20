Los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel amenazan con la reapertura del estrecho de Ormuz

Israel y Hezbolá intercambiaron disparos en el sur del Líbano apenas un día después de acordar una tregua, lo que amenaza con descarrilar la iniciativa de Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el movimiento militante libanés respaldado por Irán llevaron a Teherán a posponer el inicio de las conversaciones nucleares con funcionarios estadounidenses, que debían comenzar en Suiza el viernes.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, así como el yerno del presidente, Jared Kushner, ya se encuentran en Suiza, pero Teherán no ha dado ninguna indicación de cuándo viajará la delegación iraní.

Esas negociaciones son fundamentales para la implementación de un memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán firmaron esta semana , en virtud del cual Irán acordó reabrir el estrecho.

Un oficial militar israelí declaró que Hezbolá disparó más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano durante la noche y la madrugada del sábado. El oficial añadió que Israel respondió atacando objetivos de Hezbolá.

Según las autoridades libanesas, los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 14 personas, entre ellas dos niños. Un ataque contra la aldea de Barish acabó con la vida de cuatro miembros de una misma familia: los padres y sus dos hijos, informaron las autoridades.

El último alto el fuego entre Israel y Hezbolá se negoció a última hora del viernes, según informaron funcionarios y diplomáticos estadounidenses, tras una intensa actividad diplomática entre Estados Unidos, Qatar e Irán. Trump declaró a NBC News el viernes por la tarde que le había pedido a Israel que aceptara un alto el fuego.

Los últimos enfrentamientos ponen de manifiesto la fragilidad del acuerdo, que pretende prorrogar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán del 8 de abril por 60 días y sentar las bases para el fin definitivo de la guerra.

El memorando de entendimiento declaraba un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Sin embargo, Israel y Hezbolá han continuado intercambiando disparos, lo que se ha convertido en un gran obstáculo para la implementación del acuerdo.

Varios altos el fuego desde abril no han logrado poner fin a los combates entre Israel y Hezbolá.

El viernes, los mediadores se apresuraron a detener los combates entre Israel y el grupo militante después de que un intenso intercambio de disparos dejara al menos 47 muertos en el Líbano y cuatro soldados israelíes.

Los ataques se concentraron en torno a la ciudad sureña de Nabatiyeh, que ha sido escenario de intensos combates en las últimas semanas, así como en una colina estratégica cercana que las tropas israelíes han estado intentando capturar.

Según la agencia estatal de noticias del Líbano, al menos siete personas seguían atrapadas bajo los escombros.

Hizbolá declaró el sábado que seguía comprometido con el alto el fuego, a pesar de las operaciones israelíes en curso, pero que "no toleraría ningún intento del enemigo de apoderarse de territorio o ampliar su ocupación".

Benjamin Netanyahu insistió en que Israel se defendería y mantendría tropas en lo que describió como una zona de seguridad en el Líbano durante el tiempo que fuera necesario para proteger a las comunidades de su región fronteriza del norte.

El primer ministro afirmó que Israel "cobraría un alto precio" a Hezbolá por los ataques contra sus fuerzas, poco antes de, según se informa, aceptar el alto el fuego del viernes bajo la presión de Washington.