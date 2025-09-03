Micrófono capta a Putin y Xi conversando animadamente sobre trasplantes de órganos e inmortalidad

El momento se produjo mientras Putin y Xi caminaban junto al norcoreano Kim Jong-un en Beijing. Foto: Reuters

El momento se produjo mientras ambos caminaban junto al norcoreano Kim Jong-un a la cabeza de una delegación de más de dos decenas de líderes extranjeros para presenciar un desfile militar en Beijing con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras el presidente ruso Vladimir Putin caminaba el miércoles codo a codo con su par chino Xi Jinping, un micrófono los captó hablando de trasplantes de órganos y de la posibilidad de que los seres humanos puedan vivir hasta los 150 años.

El momento fue retransmitido en directo por la cadena estatal CCTV a otros medios de comunicación, entre ellos la cadena estatal china CGTN, AP y Reuters.

La administración china de radio y televisión afirmó que la cobertura del acto por parte de CCTV fue vista 1.900 millones de veces en internet y por más de 400 millones en televisión.

Mientras Putin y Xi se dirigían a la tribuna de Tiananmén, donde vieron el desfile con Kim, se pudo oír al traductor de Putin decir en chino: "La biotecnología está en continuo desarrollo".

El traductor añadió, tras un pasaje inaudible: "Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, y (puedes) incluso alcanzar la inmortalidad".

En respuesta, se puede oír a Xi, que estaba fuera de cámara, responder en chino: "Algunos predicen que en este siglo los humanos podrán vivir hasta los 150 años".

Kim sonreía y miraba en dirección a Putin y Xi, pero no estaba claro si le estaban traduciendo la conversación. En el video no se oye a Putin hablando claramente en ruso.

El Gobierno ruso no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y la CCTV.

Cuando Xi empezó a hablar, el video mostró una vista general de la plaza de Tiananmén y el audio se atenuó.

Poco más de 30 segundos después, Xi, Putin y Kim reaparecieron ante las cámaras mientras caminaban por las escaleras hacia el mirador del desfile.

En el acto, Xi dijo a una multitud de más de 50.000 espectadores que el mundo se enfrentaba a la disyuntiva de "paz o guerra", mientras inspeccionaba soldados y equipos militares de vanguardia, incluidos misiles hipersónicos y drones navales.