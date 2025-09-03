Click acá para ir directamente al contenido

IPSA alcanza récord histórico de 9.000 puntos en la apertura y Wall Street sube con impulso de Alphabet tras fallo judicial clave
Inicio Internacional Política
Política

Micrófono capta a Putin y Xi conversando animadamente sobre trasplantes de órganos e inmortalidad

El momento se produjo mientras ambos caminaban junto al norcoreano Kim Jong-un a la cabeza de una delegación de más de dos decenas de líderes extranjeros para presenciar un desfile militar en Beijing con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 08:10 hrs.

Xi Jinping Putin China rusia Corea del Norte relaciones exteriores
<p>El momento se produjo mientras Putin y Xi caminaban junto al norcoreano Kim Jong-un en Beijing. Foto: Reuters</p>

El momento se produjo mientras Putin y Xi caminaban junto al norcoreano Kim Jong-un en Beijing. Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Fusión Bicecorp y Grupo Security ya tiene nombre: la marca elegida para el grupo financiero es BICE
2
Economía y Política

¿Recibió más de 50 transferencias en el mes? El SII detectó a más 165 mil personas con abonos y revela millonario monto
3
Mercados

Antonio Jalaff se querella por estafa en venta de Patio y acusa perjuicio de US$ 28 millones
4
Empresas

Brazo inmobiliario de Southern Cross suma seis anteproyectos en terrenos en venta donde se ubican estaciones Aramco
5
Empresas

Nestlé despide a su CEO por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa y nombra a Philipp Navratil como sucesor
6
Empresas

Máximo Pacheco advierte que producción de cobre en Chile se estancó y ve difícil alcanzar las 6 millones de toneladas en 2027
7
Empresas

La doble apuesta de Nestlé Chile: producir para el mercado local y exportar desde café a helados a 38 mercados
8
Empresas

CDE aprueba acuerdo con WOM y la firma deberá pagar US$ 52,75 millones al Estado por incumplimientos en 5G
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete