Trump no escatima críticas a la ONU en su propia sede, en un duro discurso ante la Asamblea General del organismo
El mandatario acusó a la entidad de financiar un asalto contra Occidente al fomentar la migración ilegal y denunció su fracaso en resolver conflictos bélicos. Además calificó el reconocimiento de un Estado palestino como una recompensa para “los terroristas de Hamas por sus atrocidades”.
El presidente Donald Trump arremetió contra la ONU en un discurso ante la Asamblea General del organismo en Nueva York, en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y muchos de sus aliados.
El mandatario estadounidense acusó a la ONU de ayudar a que migrantes ingresen ilegalmente a EEUU, afirmando: “Las Naciones Unidas están financiando un asalto contra los países occidentales y sus fronteras… sus países están siendo arruinados.”
Agregó que el organismo “no estuvo ahí para nosotros” en lo que describió como exitosos esfuerzos de EEUU para negociar el fin de conflictos como la guerra entre Israel e Irán en junio. “Ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU,” dijo Trump.
“La ONU tiene un potencial tremendo, tremendo,” añadió el presidente. “Pero ni siquiera se acerca a cumplirlo… Son palabras vacías y las palabras vacías no resuelven guerras.”
La intervención de Trump se produjo un día después de que Francia se uniera a Reino Unido, Canadá y varios otros países en el reconocimiento del Estado palestino, un gesto en gran medida simbólico que generó un fuerte rechazo de Washington e Israel.
Si bien dijo que la guerra en Gaza debía detenerse de inmediato, el presidente arremetió contra los aliados que han reconocido a Palestina como un Estado soberano.
“Algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino,” señaló. “Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamas por sus atrocidades.”
El mandatario estadounidense también afirmó que quería “un cese en el desarrollo de armas nucleares.”
“Miro armas que son tan poderosas que nunca podremos usarlas; literalmente el mundo podría llegar a su fin,” agregó. “No habría Naciones Unidas de las que hablar, no habría nada".
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
