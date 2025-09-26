Trump asegura que está cerca un acuerdo de paz en Gaza y que los rehenes israelíes podrían ser liberados pronto

Mientras los líderes internacionales se reunían esta semana en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, dio a conocer un plan de 21 puntos para Medio Oriente destinado a poner fin a la guerra de casi dos años entre Israel y Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está cerca de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y traer a los rehenes de vuelta a casa.

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que recupera a los rehenes, va a ser un acuerdo que pone fin a la guerra", dijo Trump a periodistas antes de salir de la Casa Blanca para asistir al torneo de golf de la Ryder Cup en Nueva York.

El mandatario, sin embargo, no ofreció más detalles para respaldar sus declaraciones.

Según el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, la propuesta fue compartida el martes con funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán.

Trump, que sigue siendo el aliado más firme de Israel en la escena mundial, dijo que habló el jueves con representantes de varias naciones de la región en conflicto, así como con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que en la mañana de este viernes realizó su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde criticó a los líderes mundiales por reconocer un Estado palestino.