Trump instó a Zelenski a aceptar las condiciones de Putin o será "destruido" por Rusia

Trump instó a Volodímir Zelenski a aceptar las condiciones de Rusia para poner fin a su guerra en una tensa reunión en la Casa Blanca el viernes, advirtiendo que Vladimir Putin había dicho que "destruiría" a Ucrania si no aceptaba.

El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania fue tenso y se llegaron a escuchar voces. De hecho, Trump estuvo "maldiciendo constantemente", según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Añadieron que el presidente estadounidense llegó incluso a tirar los mapas del frente en Ucrania, insistió en que Zelenski entregara toda la región del Donbás a Putin y se hizo eco en repetidas ocasiones de los puntos que el líder ruso había planteado en su llamada del día anterior.

Aunque Trump posteriormente apoyó la congelación del frente actual, la tensa reunión pareció reflejar el cambio de postura del presidente estadounidense sobre la guerra y su disposición a respaldar las exigencias de Putin.

La reunión entre Trump y Zelenski se produjo en medio de un nuevo intento del presidente estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia tras el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás.

Zelenski y su equipo acudieron a la Casa Blanca con la esperanza de convencer a Trump para que les suministrara misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, pero el presidente estadounidense acabó negándose.

La tensa reunión reflejó un encuentro también conflictivo en la Casa Blanca que tuvo lugar en febrero, en el que Trump y el vicepresidente J.D. Vance criticaron duramente a Zelenski por lo que calificaron de falta de gratitud hacia Estados Unidos.

Durante la reunión del viernes, Trump pareció adoptar textualmente muchos de los argumentos de Putin, a pesar de que contradecían sus propias declaraciones recientes sobre las debilidades de Rusia.

Según un funcionario europeo con conocimiento de la reunión, Trump le dijo a Zelenski que Putin le había dicho que el conflicto era una "operación especial, ni siquiera una guerra", y añadió que el líder ucraniano necesitaba llegar a un acuerdo para evitar que su país fuera destruido.

El funcionario afirmó que Trump le dijo a Zelenski que estaba perdiendo la guerra, advirtiéndole que: "Si Putin quiere, te destruirá".

En un momento de la reunión, el presidente estadounidense arrojó a un lado los mapas del campo de batalla de Ucrania, según el funcionario familiarizado con el encuentro. Según la misma fuente, Trump dijo estar "harto" de ver el mapa del frente de Ucrania una y otra vez.

"Esta línea roja, ni siquiera sé dónde está. Nunca he estado allí", dijo Trump, según el funcionario.

Trump también afirmó que la economía rusa "va muy bien", añadió el funcionario, lo que contrasta con sus recientes declaraciones públicas, en las que instó a Putin a negociar porque su "economía va a colapsar".

La Casa Blanca y la oficina del presidente ucraniano no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Zelenski declaró a la prensa el lunes que "Trump quiere una victoria rápida —el fin de la guerra— y que eso sería una victoria para toda persona razonable.

"Putin, sin embargo, quiere la ocupación total de Ucrania", afirmó.

Zelenski confirmó que Putin había exigido a Trump que Ucrania "se retirara del Donbás —no de todo el este, sino concretamente del Donbás, es decir, de las regiones de Donetsk y Luhansk".

El líder ucraniano afirmó haberle "dejado claro" a Trump que la postura de Ucrania en este contexto no ha cambiado.

Trump declaró el domingo a Fox News que confiaba en asegurar el fin del conflicto y añadió que Putin "se llevaría algo, había ganado ciertas propiedades".

Putin presentó una nueva oferta a Trump el jueves, según la cual Ucrania entregaría las partes de la región oriental del Donbás bajo su control a cambio de algunas pequeñas áreas de las dos regiones de primera línea del sur, Jersón y Zaporiyia.

Zelenski declaró tras el encuentro del viernes con Trump que aún no entendía qué estaban realmente dispuestos a ceder los rusos en esas regiones. "Hasta el momento, no hay una postura clara", afirmó.

La propuesta rusa supone una pequeña concesión con respecto a la realizada durante la última reunión de Putin con Trump en Alaska en agosto, donde afirmó que aceptaría congelar otras zonas del frente si Ucrania cedía el Donbás.

Esa reunión también concluyó sin éxito después de que Putin rechazara la presión de Trump para un alto el fuego inmediato y divagara sobre la historia medieval ucraniana, lo que llevó a Estados Unidos a aumentar su apoyo a Kiev, incluyendo el suministro de misiles Tomahawk.

"Entregar (el Donbás) a Rusia sin luchar es inaceptable para la sociedad ucraniana, y Putin lo sabe", declaró Oleksandr Merezhko, presidente de la comisión de asuntos exteriores del parlamento ucraniano.

Añadió que Putin podría estar defendiendo la idea "para causar división en Ucrania y romper nuestra unidad".

Merezhko añadió que "No se trata de conseguir más territorio para Rusia; se trata de cómo destruirnos desde dentro".

La repetición de Trump de la retórica de Putin el viernes frustró las esperanzas de muchos aliados europeos de Ucrania de que se le pudiera convencer de aumentar su apoyo a Kiev.

Esa esperanza había aumentado después de que Trump expresara en las últimas semanas su frustración e impaciencia ante la negativa del presidente ruso a entablar negociaciones de paz bilaterales con Zelenski.

Otros tres funcionarios europeos informados sobre las conversaciones en la Casa Blanca confirmaron que Trump dedicó gran parte de la reunión a sermonear a Zelenski, repitiendo los argumentos de Putin sobre el conflicto e instándolo a aceptar la propuesta rusa.

"Zelenski se mostró muy negativo" tras la reunión, según uno de los funcionarios, añadiendo que los líderes europeos "no eran optimistas, sino pragmáticos al planificar los próximos pasos".

Sin embargo, Zelenski declaró a la prensa tras regresar de Washington que "Nos hemos acercado a un posible fin de la guerra. Eso no significa que vaya a terminar definitivamente, pero el presidente Trump ha logrado mucho en Oriente Medio y, aprovechando esa oportunidad, quiere poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania".