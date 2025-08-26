Taylor Swift anuncia compromiso con Travis Kelce y supera los 7 millones de "me gusta" en menos de una hora en Instagram

La cantante pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron el martes su compromiso en una publicación de Instagram que rápidamente alcanzó 7,1 millones de “me gusta” en menos de una hora.

Las dos celebridades compartieron cinco fotos en las que se ve a Kelce proponiéndole matrimonio a Swift con un gran anillo de diamantes en un jardín lleno de flores. “Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron en la publicación conjunta.

Otras celebridades, incluida la cantante Sabrina Carpenter, reaccionaron con un “me gusta”. La cobertura de la noticia fue desde Vogue hasta ESPN. Swift cuenta con 280 millones de seguidores en Instagram.

La cantante, que se convirtió en multimillonaria gracias al éxito de su gira Eras, es una de las artistas más populares de todos los tiempos, mientras que Kelce ha ganado tres Super Bowls como ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Ambos se conocieron después de que Kelce asistiera a uno de los conciertos de Eras con una pulsera de la amistad con su número de teléfono, aunque no pudo verla en el backstage. Más tarde se reencontraron tras hablar de la experiencia en su pódcast. Están juntos desde 2023.

El anuncio en Instagram es solo el más reciente golpe mediático de Swift, quien a principios de este año acaparó titulares tras recuperar los derechos de las grabaciones originales de sus primeros álbumes.

A comienzos de este mes, Swift apareció en el pódcast New Heights, que Kelce conduce junto a su hermano Jason. El episodio rápidamente se convirtió en uno de los más populares de todos los tiempos.