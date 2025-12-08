Comentarios de Trump siembran dudas sobre acuerdo de US$ 72 mil millones de Netflix con Warner Bros
El mandatario estadounidense advirtió de preocupaciones sobre la cuota de mercado, lo que subraya el duro escrutinio que probablemente enfrentará la adquisición.
El acuerdo de US$ 72 mil millones entre Netflix y Warner Bros ha llevado a varios recortes en los precios objetivo de los analistas de Wall Street, mientras el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de preocupaciones sobre la cuota de mercado, lo que subraya el duro escrutinio que probablemente enfrentará la adquisición.
La operación, que combina el mayor servicio de streaming del mundo con HBO Max y un importante estudio de Hollywood, también ha suscitado críticas de legisladores y sindicatos bipartidistas por temor a que pueda provocar recortes de empleo y precios más altos para los consumidores.
Trump advirtió el domingo durante un discurso en el Kennedy Center que la mayor cuota de mercado del grupo combinado "podría ser un problema" y que participará en la decisión.
Netflix acordó una tarifa de rescisión de US$ 5.800 millones si no puede obtener la aprobación de los reguladores, en una señal de confianza en que recibirá la aprobación.
Para aliviar las preocupaciones sobre la concentración del mercado, es probable que argumente que el mercado del video en línea también incluye a YouTube y TikTok, dos de las plataformas más populares con cientos de millones de usuarios.
"La oposición antimonopolio paraliza la consumación del acuerdo durante un par de años, y plantea al menos un elemento de riesgo sobre su finalización", dijo Barton Crockett, analista de Rosenblatt.
Los sindicatos de Hollywood expresaron su preocupación por el aumento de la concentración del mercado, la reducción de la producción cinematográfica y la posibilidad de que aumenten los costos para los consumidores.
Su rival, Paramount Skydance, afirmó que el proceso de negociación ha sido sesgado, lo que aumenta las posibilidades de una oferta más alta o una adquisición hostil.
El entorno político puede complicarse aún más por el rechazo de Warner Bros Discovery a Paramount Skydance -un estudio con conexiones con Trump- en favor de Netflix, según los analistas.
