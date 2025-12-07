Macron amenaza a China con aranceles por superávit comercial

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que había amenazado a China con imponer aranceles durante su visita de Estado si no se tomaban medidas relacionadas al comercio con la Unión Europea.

Durante la visita de Macron a principios de diciembre, instó a China a impulsar la cooperación en materia de desequilibrios comerciales mundiales "insostenibles", geopolítica y medio ambiente.

"Intenté explicar a los chinos que su superávit comercial es insostenible porque están matando a sus propios clientes, en particular al dejar de importar mucho de nosotros", dijo Macron en una entrevista publicada el domingo por el diario francés Les Echos.

"Les dije que si no reaccionaban, los europeos nos veríamos obligados, en los próximos meses, a tomar medidas fuertes siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, como imponer aranceles a los productos chinos", añadió.

El déficit comercial de bienes de la UE con China se ha disparado casi un 60% desde 2019, mientras que la balanza comercial de Francia con la economía de US$ 19 billones (millones de milllones) sigue aumentando.

Macron ha tratado en el pasado de proyectar un frente europeo robusto en el trato con China, empujando a Bruselas a desplegar contramedidas proteccionistas para frenar la llegada de bienes chinos.

Macron dijo a Les Echos que la industria europea se encuentra en una posición difícil, atrapada entre el proteccionismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y China, que "está golpeando el corazón del modelo industrial y de innovación europeo".

"Hoy estamos atrapados entre ambos y es una cuestión de vida o muerte para la industria europea. Nos hemos convertido en el mercado de ajuste y este es el peor escenario posible", añadió.

Macron también dijo que proponía un enfoque más conciliador hacia China, como el desmantelamiento de las restricciones a las exportaciones de maquinaria de semiconductores por parte de Europa y limitaciones a las exportaciones de tierras raras por parte del gigante asiático.