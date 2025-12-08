OpenAI descubre que la IA ahorra a los trabajadores casi una hora al día en promedio

Tres cuartas partes de los empleados encuestados afirmaron que el uso de esta herramienta ha mejorado la velocidad o la calidad de su producción.

Los productos de inteligencia artificial de OpenAI están ahorrando a los trabajadores un promedio de 40 a 60 minutos al día en tareas profesionales, según una encuesta realizada por el fabricante de ChatGPT en medio del escepticismo persistente sobre los beneficios económicos de la IA.

Los empleados de sectores como la ciencia de datos, la ingeniería y las comunicaciones, así como ciertos puestos como la contabilidad, informaron haber ahorrado mucho tiempo gracias al uso de IA, según una encuesta a 9 mil trabajadores de 100 empresas. Tres cuartas partes de los empleados afirmaron que el uso de IA en el trabajo ha mejorado la velocidad o la calidad de su producción, según el sondeo.



Tres años después del auge de la IA, persisten las dudas sobre si ésta aumentará la productividad laboral y en qué medida. En agosto, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) descubrieron que la gran mayoría de las organizaciones no obtenían ningún retorno de su inversión en iniciativas de IA generativa.

Al mes siguiente, investigadores de las universidades de Harvard y Stanford determinaron que los profesionales están utilizando la IA para crear "trabajo basura", que definen como "contenido de trabajo generado por IA que se hace pasar por buen trabajo, pero carece de la sustancia necesaria para avanzar significativamente en una tarea determinada". Estos hallazgos han aumentado la preocupación por una posible burbuja, ya que las empresas tecnológicas se apresuran a invertir miles de millones en una tecnología con un rédito desconocido.

OpenAI y otras importantes empresas de inteligencia artificial han publicado desde entonces sus propias investigaciones y evaluaciones para mostrar el impacto económico de la tecnología. La semana pasada, Anthropic, rival de OpenAI, publicó un informe en el que se estimaba que su herramienta de IA, Claude, redujo en un 80% el tiempo que tardan las personas en comprometerse con las tareas laborales, entre otros hallazgos. Los resultados se basaron en un análisis de 100 mil conversaciones de usuarios. Estos informes no están revisados ​​por pares.

"Hay muchos estudios circulando que dicen esto, aquello y lo otro", dijo Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI. "Nunca se alinean del todo con lo que vemos en la práctica". OpenAI está descubriendo, dijo, que "la adopción empresarial en realidad se está acelerando, básicamente tan rápido como la del consumidor; en algunos lugares, más rápido que el consumidor".

OpenAI tiene más de 1 millón de empresas que pagan por usar sus productos de IA empresarial. Ahora hay 7 millones de puestos de pago, o empleados, para los productos de ChatGPT para el lugar de trabajo, según el informe.

La empresa encuestó a los trabajadores entre tres y cuatro semanas después de que comenzaran a usar las herramientas en el trabajo. Se observó que los usuarios más comprometidos, que aprovecharon los modelos de IA más avanzados y recurrieron a una combinación de herramientas, obtuvieron el mayor provecho de ellas.

Según el informe, algunos profesionales también están utilizando la IA para realizar nuevos tipos de tareas. Por ejemplo, los empleados que trabajaban en ingeniería, TI e investigación, pero no en puestos técnicos, mostraron un aumento del 36% en los mensajes relacionados con la programación en los últimos seis meses.

“Tres de cada cuatro personas ahora dicen: 'Puedo hacer cosas que antes no podía'”, afirmó Ronnie Chatterji, economista jefe de OpenAI. “Esto suele pasarse por alto en la conversación sobre IA y trabajo”.