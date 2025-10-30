Efectividad, propósito y resultados: Las claves que marcaron los Effie Awards Chile 2025

Reconociendo la efectividad y la capacidad de las ideas que funcionan, el Gran Effie 2025 fue otorgado a Unilever Chile y su marca Rexona, por el caso Nunca Bajemos los Brazos, una iniciativa que combinó propósito, resultados y acción concreta en favor del deporte femenino.

El pasado 29 de octubre, más de 500 profesionales de la industria del marketing se reunieron en Espacio Riesco para disfrutar la ceremonia de premiación de Effie Awards Chile, el programa organizado por Valora, que reconoce la efectividad en marketing y las ideas que funcionan.

La noche estuvo marcada por el reconocimiento a campañas que destacaron por su estrategia, creatividad y resultados medibles, con premios de bronce, plata y oro en distintas categorías. Asimismo, en la jornada también se entregaron distinciones especiales: BBDO Chile fue reconocida como Agencia del Año por su consistencia en resultados y performance en sus campañas, mientras que 10:10 se llevó el premio a Agencia Independiente del Año. Por su parte, Banco BCI fue distinguido como Avisador del Año, tras obtener cuatro oros y un bronce durante la premiación.

Durante la ceremonia, Diego Hermosilla, director ejecutivo de Valora, felicitó a los asistentes por ser -en sus palabras- “los grandes responsables del aumento del buen marketing en Chile”. Además, anunció que a partir de 2026 se sumará Paraguay a la red regional de Effie, que ya reúne a Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú.

Gran Effie 2025

Unilever Chile con su marca Rexona y la agencia BBDO Chile, fueron los grandes ganadores de la jornada, siendo reconocidos con el Gran Effie por el caso: Nunca Bajemos los Brazos, una campaña realizada en alianza con Women4Sports (W4S) que busca apoyar el deporte femenino en el país.

Las cifras hablan por sí solas, según el estudio The New Economy of Sport 2022, el 82% de los ingresos de una deportista depende de patrocinios y sólo el 10% del presupuesto de los auspicios está destinado a mujeres. En este escenario, Rexona quiso reafirmar su propósito a través de una campaña que promueva la igualdad y la visibilidad de deportistas chilenas.

El concepto fue simple, pero potente: Seguir en movimiento, incluso cuando las condiciones no son iguales para todos. Así, a través de una campaña masiva, donde incluyeron deportistas consolidadas hasta quienes recién comienzan, recopilaron testimonios e impulsaron activaciones presenciales y participaciones en hitos deportivos, como la Media Maratón Femenina de Santiago, consolidando así un mensaje de apoyo real y sostenido hacia el deporte femenino.

De esta manera, Unilever Chile logró unir propósito con resultados. Crecieron en significancia, diferenciación y aumentaron su market share previo en 18%.

Conoce todos los ganadores aquí: https://effie.cl/ganadores-2025/