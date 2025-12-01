Conoce a los protagonistas de MKTG BEST 2025
9 profesionales de la industria fueron reconocidos por sus aportes recientes y de alto impacto, que están elevando los estándares del marketing en Chile. Una ceremonia que celebró nuevas miradas, aprendizaje y al talento que hoy impulsa la industria.
Diversos profesionales de la industria llegaron hasta la Ceremonia de Premiación de la 15° edición de MKTG BEST, un programa de Valora que identifica y distingue anualmente a profesionales de marketing por sus contribuciones de relevancia en su campo -realizadas en los últimos 2 años- de las cuales se puede desprender aprendizaje, contribuyendo así al desarrollo profesional del marketing en Chile.
El encuentro abrió con una reflexión de Diego Hermosilla, director ejecutivo de Valora, quien destacó el gran número de nominados, que en esta edición alcanzaron los 25 profesionales en 9 categorías. Para él, la diversidad de ámbitos y perfiles destacados representa un signo de esperanza después de años atravesados por la pandemia, la amenaza de recesión, la inflación y la irrupción acelerada de la inteligencia artificial. Ese escenario, “lo hace mirar hacia 2026 con más optimismo y con el impulso de seguir reconociendo a quienes sostienen y dan vida al marketing en Chile”, señaló.
Por su parte, Belén Mora, subdirectora de Programas en Valora, destacó el espíritu del encuentro y comentó que: “Hoy celebramos historias de esfuerzo, liderazgo y creatividad. Cada nominado representa un referente para quienes estamos aquí y para la industria”.
MKTG BESTers 2025
Los ganadores de esta edición, fueron parte de un proceso que inició en agosto con la apertura de un Panel Nominador, integrado por más de 2.500 profesionales del sector, para que luego un Comité Elector, conformado por más de 40 profesionales de la industria, analizaran los antecedentes para determinar quiénes recibirán el reconocimiento.
A continuación te presentamos a los ganadores:
Profesional de Marketing
Juan Staudt, Gerente de Marketing y Comunicaciones, Cooperativa Capel
Profesional de Creatividad
Raimundo Undurraga, Chief Creative Officer, VML Chile
Académico/a de Marketing
Luciano Castellucci, Profesor Asociado y Director Académico, Universidad Adolfo Ibáñez
Directivo/a de Agencia de Publicidad
José Ignacio Solari, Presidente & CCO, DDB Chile
Profesional de Agencia de Medios
Mariana Caperochipe, CEO, Publicis Groupe Chile
Profesional de Consultorías de Marketing y/o Branding
José Miguel Ventura, Socio Fundador, La Vulca
Profesional de Inteligencia de Mercados
Nicolás Fritis, CEO, Ipsos Chile
Profesional de Medios de Comunicación
Pablo Greco, VP Ad Sales Región Andina, Warner Bros. Discovery
Profesional de Planificación Estratégica
Sofía Pérez, Fundadora y Directora de Estrategia, BlackBrands
Adicionalmente, se entregó la distinción Joven Talento a Máximo Ay, Senior Planner BBDO Chile, quien obtuvo este reconocimiento por ser un profesional menor de 30 años, que destaca por sus logros en la industria.
Puedes conocer más en https://mktgbest.cl/
