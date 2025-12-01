Conoce a los protagonistas de MKTG BEST 2025

9 profesionales de la industria fueron reconocidos por sus aportes recientes y de alto impacto, que están elevando los estándares del marketing en Chile. Una ceremonia que celebró nuevas miradas, aprendizaje y al talento que hoy impulsa la industria.

Diversos profesionales de la industria llegaron hasta la Ceremonia de Premiación de la 15° edición de MKTG BEST, un programa de Valora que identifica y distingue anualmente a profesionales de marketing por sus contribuciones de relevancia en su campo -realizadas en los últimos 2 años- de las cuales se puede desprender aprendizaje, contribuyendo así al desarrollo profesional del marketing en Chile.

El encuentro abrió con una reflexión de Diego Hermosilla, director ejecutivo de Valora, quien destacó el gran número de nominados, que en esta edición alcanzaron los 25 profesionales en 9 categorías. Para él, la diversidad de ámbitos y perfiles destacados representa un signo de esperanza después de años atravesados por la pandemia, la amenaza de recesión, la inflación y la irrupción acelerada de la inteligencia artificial. Ese escenario, “lo hace mirar hacia 2026 con más optimismo y con el impulso de seguir reconociendo a quienes sostienen y dan vida al marketing en Chile”, señaló.

Por su parte, Belén Mora, subdirectora de Programas en Valora, destacó el espíritu del encuentro y comentó que: “Hoy celebramos historias de esfuerzo, liderazgo y creatividad. Cada nominado representa un referente para quienes estamos aquí y para la industria”.

MKTG BESTers 2025

Los ganadores de esta edición, fueron parte de un proceso que inició en agosto con la apertura de un Panel Nominador, integrado por más de 2.500 profesionales del sector, para que luego un Comité Elector, conformado por más de 40 profesionales de la industria, analizaran los antecedentes para determinar quiénes recibirán el reconocimiento.

A continuación te presentamos a los ganadores:

Profesional de Marketing

Juan Staudt, Gerente de Marketing y Comunicaciones, Cooperativa Capel

Profesional de Creatividad

Raimundo Undurraga, Chief Creative Officer, VML Chile

Académico/a de Marketing

Luciano Castellucci, Profesor Asociado y Director Académico, Universidad Adolfo Ibáñez

Directivo/a de Agencia de Publicidad

José Ignacio Solari, Presidente & CCO, DDB Chile

Profesional de Agencia de Medios

Mariana Caperochipe, CEO, Publicis Groupe Chile

Profesional de Consultorías de Marketing y/o Branding

José Miguel Ventura, Socio Fundador, La Vulca

Profesional de Inteligencia de Mercados

Nicolás Fritis, CEO, Ipsos Chile

Profesional de Medios de Comunicación

Pablo Greco, VP Ad Sales Región Andina, Warner Bros. Discovery

Profesional de Planificación Estratégica

Sofía Pérez, Fundadora y Directora de Estrategia, BlackBrands

Adicionalmente, se entregó la distinción Joven Talento a Máximo Ay, Senior Planner BBDO Chile, quien obtuvo este reconocimiento por ser un profesional menor de 30 años, que destaca por sus logros en la industria.

Puedes conocer más en https://mktgbest.cl/