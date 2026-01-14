¿A río revuelto...? Bancos pasan a la ofensiva y refuerzan sus programas de fidelización tras el lanzamiento de “Santander Rewards”

“¡Adiós millas, hola ScotiaPesos! Cámbiate y viaja en todas las aerolíneas (…) Si tu programa cambió, no cambies tus ganas de disfrutar”. Ese es parte del mensaje que envió recientemente Scotiabank a potenciales clientes.

Ese es parte del mensaje que envió recientemente Scotiabank a potenciales clientes, invitándolos a ser parte del banco y aprovechando la coyuntura del recién estrenado programa de beneficios de Banco Santander, denominado “Santander Rewards”, que ha sufrido críticas por parte de los usuarios.

En general, los clientes cuestionan que con el nuevo esquema perdieron parte de sus beneficios -como por ejemplo, la maleta gratis para vuelos y las tasas de acumulación de millas Latam Pass- o simplemente no pueden acceder a los nuevos niveles (dos y tres) que estableció la entidad financiera.

Santander introdujo una nueva lógica: mientras más productos, antigüedad en el banco y uso haga un cliente, mayores serán las recompensas.

La respuesta

Frente a esta situación, los bancos privados del país han reforzado los beneficios que ofrecen a sus clientes al momento de viajar, ofreciendo mejores tasas de acumulación de millas e incluso nuevos acuerdos con aerolíneas.

Hace una semana MachBank de Bci anunció su alianza con JetSmart, que considera beneficios y descuentos exclusivos no solo para los clientes con tarjetas de débito y crédito del banco digital, sino que también para quienes usen las tarjetas Bci y Lider Bci.

El acuerdo contempla descuentos de hasta 40% en vuelos nacionales y de hasta 30% para las rutas internacionales de la aerolínea. Además, promete el desarrollo de nuevas iniciativas durante el primer semestre de 2026.

Al igual que Santander con Latam, una de las alianzas que se ha mantenido con el tiempo ha sido la de Banco de Chile con Sky, donde en la página web de la institución financiera proyectan que “la nueva alianza Travel Sky Plus será para todos los clientes”.

Al acceder al nivel platino -donde se debe pagar una suscripción- del programa de fidelización de la aerolínea, los clientes de tarjetas de crédito y débito del Banco de Chile y Edwards podrán acceder a beneficios como maleta sin costo, elección de asiento, check in y embarque preferente, entre otros.

Puntos a canjear

A la entrega de beneficios se suma la acumulación de puntos, un sistema usado por los bancos, donde al comprar con ciertos productos, se entregan puntos o millas para pagar parte de los pasajes aéreos, hoteles o experiencias.

En el caso de “CMR Puntos” de Banco Falabella, al pagar con la tarjeta CMR Mastercard en los comercios asociados a la marca, $ 200 equivalen a un punto, los que luego sirven para canjear parte del valor del pasaje, paquetes turísticos o estadías en hoteles a través de Viajes Falabella.

Banco Falabella también ofrece a los usuarios de la tarjeta CMR Elite dos maletas gratis al año al comprar en la filial de viajes del banco.

En el caso de Itaú, cuentan con una alianza con Cocha que permite a los todos los clientes del banco usar los "Itaú Puntos" al momento de planificar sus viajes.

Otra de las instituciones que funciona con un sistema acumulativo de puntos es Scotiabank con su programa “ScotiaRewards”. Por ejemplo, al pagar con las tarjetas de crédito Gold y Platinum se acumula 0,3% del monto total de la compra.