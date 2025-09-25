Accionistas de aseguradoras Bice Vida y Vida Security aprueban fusión legal

La operación dará origen a una firma que alcanzará activos totales por US$ 12 mil millones y un nivel de prima superior a $ 650 mil millones.

El proceso de fusión por medio del cual Bicecorp absorbe a Grupo Security sigue concretando nuevos hitos.

Durante este jueves, en el marco de las juntas extraordinarias de accionistas de las aseguradoras Bice Vida y Vida Security, los accionistas de ambas compañías aprobaron la fusión por absorción de esta última en la firma controlada por el grupo Matte Bice.

Con la operación, se dará origen a una firma que alcanzará activos totales por US$ 12 mil millones y un nivel de prima que sobrepasa los $ 650 mil millones, según cifras al primer semestre de 2025.

El presidente del directorio de Bice, Luis Felipe Gazitúa, destacó que “esta fusión marca el inicio de una nueva etapa para la industria aseguradora en Chile”, al unir ambas firmas, con modelos complementarios.

Por su parte, el gerente general de Bice Vida, Andrés Varas, detalló que “esta integración nos permite consolidar una compañía más ágil, robusta y preparada para liderar el futuro del mercado asegurador”.

BICE Vida adquirirá todos los activos y pasivos de Vida Security, la que se disolverá sin necesidad de liquidación, sucediendo la primera a la segunda en todos sus derechos y obligaciones.