Banco Central: principal riesgo para la estabilidad financiera local continúa estando en el exterior

De acuerdo con el Informe de Estabilidad Financiera (IEF), correspondiente al segundo semestre de 2025, persisten focos de riesgo geopolítico, comercial, fiscal, e institucional, que contrastan con un sostenido aumento de los precios de activos financieros riesgosos.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 08:39 hrs.

