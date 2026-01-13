Berstein: CMF presentará este semestre política de modernización del mercado de capitales

La agenda de desarrollo de mercado impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sigue avanzando, según dijo este martes la presidenta del regulador, Solange Berstein, en un seminario organizado por Icare .

Berstein aseguró que, entre octubre y noviembre de 2025 se llevaron a cabo cuatro mesas de discusión técnicas organizadas por Icare y se identificaron brechas, fricciones y oportunidades en el mercado. “Obtuvimos insumos concretos que permitirán elaborar una hoja de ruta más robusta y bien fundada, la que será presentada en el documento de política sobre modernización del mercado de capitales en el primer semestre de 2026”, valoró Berstein.

Sin embargo, matizó que este documento “no tendrá iniciativas concretas estudiadas con profundidad e implementadas con una carta Gantt precisa, ¿Por qué? Porque hay muchas de las iniciativas que se levantaron que requieren mayor análisis”.

Para desarrollar el documento, se realizaron una serie de conversaciones en torno a cuatro ejes: gobierno corporativo, promoción del ahorro, financiamiento a empresas de menor tamaño e infraestructura y profundidad del mercado.

En el primer punto, concluyó que existen oportunidades para clarificar el alcance de los deberes y responsabilidades del directorio y que hay desafíos de implementación de las nuevas exigencias normativas.

Así, se propuso refundir las normas y elaborar compendios temáticos para facilitar el cumplimiento normativo.