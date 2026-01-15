BlackRock alcanza un récord de US$ 14 billones en activos en el cuarto trimestre de 2025
“En todo el mundo, los clientes buscan una mayor rentabilidad en BlackRock”, declaró el CEO, Larry Fink. “Nuestra cartera de negocios se ha ampliado en productos y regiones, abarcando mandatos de mercados públicos y privados, tecnología y datos, y canales de clientes”.
BlackRock Inc. obtuvo US$ 342.000 millones de efectivo total de sus clientes en el cuarto trimestre, lo que impulsó a la firma a un récord de US$ 14 billones en activos (millones de millones), al integrar una serie de adquisiciones recientes para consolidarse como una fuerza en los mercados privados.
Los inversores añadieron US$ 268.000 millones netos a sus fondos de inversión a largo plazo, incluyendo US$ 181.000 millones a su negocio de fondos cotizados en bolsa, que ahora cuenta con un total de US$ 5,5 billones, según informó BlackRock el jueves en un comunicado que anunciaba sus resultados anuales y trimestrales.
La cifra de los últimos tres meses del año elevó el total anual, incluyendo fondos del mercado monetario y de gestión de efectivo, a US$ US$ 698.000 millones, estableciendo un nuevo récord.
Los flujos netos hacia los fondos de inversión a largo plazo superaron la estimación promedio de US$ 232.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg.
Los resultados incluyen, por primera vez, uno de los mayores acuerdos de externalización del sector: la decisión de Citigroup Inc. de ceder a BlackRock la gestión de unos US$ 80.000 millones de los activos de inversión de los clientes adinerados del banco.
Las ganancias ajustadas por acción de BlackRock en el trimestre aumentaron un 10% con respecto al año anterior, hasta los US$13,16. Esta cifra superó la estimación promedio de los analistas de 12,28 dólares. Los ingresos aumentaron un 23%, hasta los 7.000 millones de dólares, con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Los gastos operativos del trimestre aumentaron con respecto al año anterior hasta los US$ 5.300 millones, a medida que BlackRock continúa su agresiva expansión en los mercados privados.
La gestora de activos se encuentra en pleno proceso de transformación, pasando de ser un actor dominante en acciones, bonos y mercados públicos a una de las empresas más grandes en los mercados de crédito privado e infraestructura a nivel mundial.
Fink invirtió unos US$ 28.000 millones en la adquisición de Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners. y Preqin Ltd., en una de sus mayores oleadas de acuerdos para convertirse en una fuerza en la inversión y los datos en los mercados privados.
BlackRock continúa integrando las empresas tras las adquisiciones, que culminaron en julio con la adquisición de la firma de crédito HPS. También está presentando nuevos productos dirigidos a inversores minoristas adinerados y planes de contribución definida, como los 401(k). La compañía ingresó US$ 15.600 millones en activos líquidos alternativos y privados durante el trimestre.
Las acciones de BlackRock subieron un 13,4 % en los últimos 12 meses hasta el miércoles, por debajo del aumento del 18,6 % del S&P 500.
