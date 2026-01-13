Caen las comisiones de banca de inversión de JPMorgan por no cumplir previsiones en la colocación de deuda
Las comisiones de banca de inversión de JPMorgan cayeron tras no cumplir las previsiones en la colocación de deuda, aunque sus operaciones de compra y venta de activos se mantuvieron sólidas.
Las comisiones de banca de inversión de JPMorgan Chase & Co. cayeron inesperadamente en el cuarto trimestre, quedando por debajo de las previsiones de la propia firma del mes pasado.
El mayor banco estadounidense generó US$ 2.350 millones en el último trimestre de 2025, un 5% menos que el año anterior, según un comunicado publicado el martes. La firma declaró en diciembre que esperaba un crecimiento porcentual bajo de un solo dígito.
Los resultados de la banca de inversión fueron impulsados en gran medida por una sorpresiva disminución del 2% en las comisiones de suscripción de deuda, mientras que los analistas esperaban una ganancia del 19%.
JPMorgan inicia la última ronda de resultados del sector el martes, con los megabancos rivales Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley programados para el miércoles y el jueves. Se espera que el grupo registre su segundo beneficio anual más alto de la historia, impulsado por los cambios de política del presidente Donald Trump.
“La economía estadounidense se ha mantenido resiliente”, declaró el director ejecutivo, Jamie Dimon, en el comunicado. “Si bien los mercados laborales se han suavizado, las condiciones no parecen estar empeorando. Mientras tanto, los consumidores siguen gastando y las empresas, en general, se mantienen sólidas”.
Dimon dijo que esas condiciones “podrían persistir durante algún tiempo”.
Con un beneficio neto de US$ 57.000 millones en 2025, JPMorgan no logró superar su récord de 2024, que fue la ganancia anual más alta en la historia de la banca estadounidense.
Los ingresos por operaciones de negociación del cuarto trimestre ascendieron a US$ 8.240 millones, por encima incluso de la estimación más alta de los analistas en la encuesta, y los operadores de acciones y renta fija superaron las expectativas.
En los tres primeros trimestres del año pasado, los bancos más grandes aumentaron sus carteras de préstamos al ritmo más rápido desde la crisis financiera, impulsando así los ingresos netos por intereses. Los préstamos de JPMorgan aumentaron un 4% en los últimos tres meses del año con respecto al trimestre anterior. El margen neto por intereses (NII) aumentó un 7% con respecto al año anterior. El banco anunció en una presentación el martes que espera obtener unos US$ 103.000 millones en NII en 2026.
El banco también reiteró que prevé gastar alrededor de US$ 105 mil millones este año. Marianne Lake, quien dirige el banco de consumo y banca comunitaria, anticipó esa perspectiva —que fue mayor de lo que esperaban los analistas— en una conferencia del sector el mes pasado, señalando que el principal factor impulsor son los gastos relacionados con el volumen y el crecimiento.
