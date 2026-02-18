El socio del estudio Puga&Ortiz y exSBIF que arremete en carrera por la presidencia de la CMF

En el marco de la instalación del Gobierno, el entorno del Presidente electo, José Antonio Kast, ha estado delineando el perfil y sondeando candidatos.

Un nuevo candidato para asumir la presidencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comenzó a tomar fuerza en los últimos días.

Se trata de un viejo conocido del regulador: Cristián Carmona, socio del estudio Puga & Ortiz y exdirector jurídico de la extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), que fue absorbida en 20219 por la actual CMF.

Es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios y cuenta con un LL.M con especialidad en International Business Law en University College London (UCL).



Anteriormente, trabajó en la fiscalía del Banco Central analizando diversas iniciativas en materia de regulación financiera. En este período, participó en propuestas normativas y legales con impacto en mercados regulados.

En forma previa, se desempeñó en diversas posiciones en la industria financiera; fue subgerente legal y abogado jefe de Banco Itaú Chile y con anterioridad fue abogado de Bci.

El retorno

De acuerdo con su cuenta de LinkedIn, Carmona ingresó en octubre de 2018 a la SBIF como director jurídico, siendo convocado por el Superintendente de Bancos de la época, Mario Farren, hoy estrecho colaborador del Presidente electo, José Antonio Kast, en materia de mercado de capitales.

Tras la fusión entre la CMF (exSVS) y la SBIF, concretada en junio de 2019, Carmona siguió al mando de la dirección jurídica de bancos, mientras que valores y seguros quedó en manos de José Antonio Gaspar. Este último, asumió en marzo de 2021 como director general jurídico de la institución, puesto que ejerce hasta hoy.

Meses antes, en octubre de 2020, Carmona dejó el regulador y fichó como abogado senior del Banco Central, cargo en el que estuvo hasta abril de 2021. Un mes después, fue anunciado su arribo como socio al estudio Puga & Ortiz.



En ese entonces, aterrizó para reforzar el área financiera de la oficina, dada su amplia trayectoria tanto en el sector privado como en el público. El buffet hoy tiene 11 socios, incluyendo a Carmona.

Perfil

Desde previo a la elección presidencial de 2025, el entorno de Kast comenzó a escuchar a distintas voces del mercado financiero y del mundo técnico respecto de cuál sería el perfil más idóneo para comandar la CMF a partir de marzo del presente año.

El comentario que más se repitió fue que el consejo del regulador requería de al menos un abogado especialista en la materia (hoy solo cuenta con economistas), algo que ha sido mencionado incluso públicamente por expertos y exreguladores.

Concretado el triunfo de Kast, la Oficina del Presidente Electo (OPE) activó la búsqueda de distintos cargos. En específico para el caso de la CMF, fueron sondeando a una serie de candidatos que cumplieran con el perfil que el entorno el republicano se convenció era el que se requería para el regulador.

Uno de ellos fue el socio de Barros & Errázuriz y exSVS, Javier Díaz, quien habría declinado aceptar el cargo.

La presidencia del regulador también fue ofrecida al socio del estudio de abogados Cariola y exministro de Educación, Gerardo Varela, quien también habría rechazado la propuesta.

Adicionalmente, fuentes cercanas a las tratativas han mencionado que también estaría dentro de las posibilidades el socio del estudio Ried Fabres, José Miguel Ried.

En paralelo a los nombres que han sonado desde el mercado, una carta que se mantiene firme en carrera es la actual comisionada de la CMF, Catherine Tornel, quien, si bien no es abogada, cuenta con la venia del mercado debido a su extensa trayectoria tanto en el sector público, como el privado.

Junto con el cambio de presidente de la entidad, fuentes cercanas a las conversaciones aseguran que podrían verse otros ajustes en la entidad en roles claves a partir de marzo.

Durante el primer año de Gobierno -específicamente en octubre de 2026- el Presidente deberá determinar los reemplazos de dos de los comisionados de la CMF a los que se les vence su período. Se trata de los cupos con renovación más próxima: la economista Bernardita Piedrabuena y el actual vicepresidente del regulador y exsubsecretario de Previsión Social durante Piñera I, Augusto Iglesias.