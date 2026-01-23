Mauricio Larraín, presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales: “Sería valioso que el nuevo presidente de la CMF venga del sector privado”

El excomisionado apoya la idea de que el consejo del regulador tenga entre sus miembros a un abogado.

El recién estrenado gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, era uno de los anuncios más esperados por el mercado. Y si bien buena parte de los futuros ministros ya se habían dados a conocer de manera anticipada por la prensa, el nombramiento de Jorge Quiroz al mando de Hacienda dejó satisfecha a la industria financiera.

Para el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Mauricio Larraín, el arribo de Quiroz a la cartera es “excelente”, ya que viene a reforzar uno de los ejes centrales de la campaña de Kast: el crecimiento económico.

En entrevista con DF, el profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y excomisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), destacó los principales lineamientos que ha dado el próximo ministro de Hacienda al mercado.

-¿Cuáles son los anuncios de Quiroz que destaca?

- Por ejemplo, bajar los impuestos de primera categoría a las empresas, reducir los permisos, hacer un fast track para la inversión y desregular el uso del suelo para impulsar la construcción.

Todas estas medidas se reflejan en mayor inversión por parte de las empresas y ahí aparece el mercado financiero para ayudar a financiar estos proyectos. Es un círculo virtuoso.

-Ahora lo que viene son los anuncios de autoridades sectoriales relacionadas a su cartera, por ejemplo, la CMF. ¿Qué perfil debería tener el nuevo presidente (a) del regulador?

- Hay algunas características súper básicas. Por ejemplo, tener una muy destacada trayectoria profesional, técnico, independientes y vocación de servicio público.

Adicionalmente, creo que sería valioso que el nuevo presidente de la CMF venga del sector privado.

- ¿Por qué?

- Una persona que viene del sector privado tiene una mayor sensibilidad respecto de cuál es el impacto que tiene la regulación, la supervisión, y en general, las decisiones del regulador sobre las empresas que fiscaliza.

En segundo lugar, creo que es importante fomentar la diversidad en el consejo de la CMF, porque si eso ocurre, los temas se van a discutir con mayores puntos de vista, que, al final se reflejan en mejores decisiones.

Para mí, la composición óptima del consejo de la CMF es que tenga miembros del sector público, la academia y el mundo privado.

- ¿Y a nivel de profesiones? El actual consejo cuenta solo con economistas y el mercado ha reclamado la ausencia de un abogado.

- En la CMF la parte legal es súper importante. Hay que manejar numerosas leyes y contar con alguien de que entienda bien estos temas en el consejo es muy valioso.

En mi experiencia de seis años como comisionado de la CMF, aprendí que la ley no es blanco o negro; hay matices y espacios de interpretación.

Entonces, tener a un abogado sentado en el consejo, con buen juicio y capacidad para interpretar la ley sería muy importante.

Reforma previsional y licitación del stock

- ¿Cuál será la agenda del consejo asesor de mercado de capitales de Hacienda en 2026?

- Queremos relevar al sector financiero como un motor para el crecimiento económico y evitar la mala concepción de que el mercado solo beneficia a los más ricos, sino que a toda la población.

En cuanto a la agenda de trabajo, tenemos seis líneas de acción, siendo una de ellas, la reforma de pensiones.

- ¿Cuál es su principal preocupación de esta reforma?

- El objetivo es hacer un seguimiento de esta reforma, que es gigantesca, para asegurarnos que se haga una adecuada implementación.

Vemos con buenos ojos la implementación de los fondos generacionales porque darán mayor estabilidad al sistema. Pero, en particular, me preocupa la licitación del stock del 10% de afiliados, porque habrá un riesgo permanente para las gestoras de perder cada dos años una parte importante de su cartera. Eso atentaría con la mirada de largo plazo en materia de inversiones.

- ¿Cuál sería la solución?

- Una opción es eliminar la licitación, pero cualquier cambio debe pasar por el Congreso. Otra idea es que, por ejemplo, se subaste un porcentaje menor, de 2%.

También nos preocupan los plazos de implementación. En abril de 2027 comienzan a operar los fondos generacionales y ocho meses después, vendría la primera licitación del stock. Son dos cambios muy importantes en un período acotado de tiempo, por lo que se podría considerar aplazar la licitación del stock.

Impuesto a la ganancia de capital y TMC

- ¿Qué otros temas presentarán al ministro Quiroz?

- Revisar el impuesto a la ganancia de capital para empresas y flexibilizar la Tasa Máxima Convencional (TMC).

Ambas iniciativas si bien tenían buenas intenciones tuvieron efectos indeseados. En el caso bursátil, se hizo más caro comprar y vender acciones. Y, respecto de la TMC, muchas personas salieron del sistema y piden créditos a actores informales, mucho más caros.