Fernando Salinas deja gerencia general de Grupo Security en medio de fusión con Bicecorp

Además, informó a la Comisión para el Mercado Financiero que dejó el directorio de BICE Inversiones.

Un nuevo movimiento se produjo en el marco de la fusión entre Bicecorp y Grupo Security. Después de 22 años en Grupo Security, su gerente general, Fernando Salinas dejó la firma.

La señal la había dado este martes en la mañana, cuando BICE Inversiones informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que Salinas presentó su renuncia al cargo de director de esta sociedad.

Trayectoria

De profesión ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, antes de llegar a Security, Salinas trabajó durante siete años como research manager en Banmédica.

El ejecutivo arribó en 2003 al Grupo Security para liderar la planificación y desarrollo del holding y en 2005 asumió la gerencia de finanzas y gestión corporativa de Grupo Security.

En este papel, una de las primeras incursiones que lideró fue la adquisición de Cruz del Sur en 2013, operación que involucró una inversión de más de US$ 300 millones.

Posteriormente, Salinas fue nombrado gerente general del grupo, luego de la renuncia del presidente de la entidad, Francisco Silva, quien fue reemplazado por el gerente general del momento, Renato Peñafiel.

Movimientos

No es el único movimiento que ha visto el Grupo Security, ya que, durante la semana pasada, el gerente general de la administradora general de fondos (AGF) Security, Juan Pablo Lira, presentó su renuncia al cargo. En su reemplazo se designó al director de inversiones de la firma, Jorge Meyer, quien comenzó a ejercer su nuevo rol desde el 31 de agosto.

Lira cerrará un paso de poco más de 17 años por Inversiones Security, la gestora del grupo hoy en proceso de absorción por Bicecorp.

De igual manera, a finales de junio, el gerente de negocios del banco de la firma, Carlos Herreros, dejó su cargo y aterrizó como gerente comercial inmobiliario de Metlife.