FNE da luz verde y resuelve que Transbank cumple con las condiciones impuestas por el TDLC para desregular sus tarifas
Se estableció que, medido en número de transacciones, la participación mensual de la firma en el segmento de procesamiento adquirente, ha estado por debajo del 50% por un período de a lo menos seis meses seguidos.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que Transbank cumple con la condición que impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para desregular sus tarifas.
Fue a través de la resolución N° 22 de este año que la FNE verificó que medido en número de transacciones, la participación mensual de la firma en el segmento de procesamiento adquirente, ha estado por debajo del 50% por un período de a lo menos seis meses seguidos, situación que da la luz verde a Transbank para desregular sus tarifas, tal como lo estableció la condición que puso el TDLC.
La condición que puso el tribunal se remonta al 11 de marzo de 2025, cuando estableció un nuevo sistema tarifario para Transbank respecto de los servicios de adquirencia de tarjetas de pago.
El proceso consideraba dos etapas. La primera tenía que ver con la aplicación de un nuevo sistema tarifario y la segunda fase, correspondía a la liberalización del margen adquirente.
Si bien Transbank presentó recursos de reclamación ante la justicia en contra de esa resolución, el 14 de enero de este año, la Corte Suprema los rechazó, confirmando las exigencias.
Tras la reciente luz verde de la FNE, el organismo económico archivó la investigación iniciada para fiscalizar el cumplimiento de la determinación de lo que había establecido el TDLC.
