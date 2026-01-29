Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

FNE da luz verde y resuelve que Transbank cumple con las condiciones impuestas por el TDLC para desregular sus tarifas

Se estableció que, medido en número de transacciones, la participación mensual de la firma en el segmento de procesamiento adquirente, ha estado por debajo del 50% por un período de a lo menos seis meses seguidos.

Por: María Paz Infante

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 10:51 hrs.

María Paz Infante Transbank tarifas FNE TDLC
<p>FNE da luz verde y resuelve que Transbank cumple con las condiciones impuestas por el TDLC para desregular sus tarifas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
2
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
3
DF LAB

Chileno radicado Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
4
Empresas

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
5
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
6
Empresas

Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones
7
Internacional

El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial
8
Empresas

Astara sella el acuerdo para la compra de los negocios de Nissan en Chile y Perú: será distribuidor oficial en ambos países
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete