IEF: valoraciones de activos riesgosos en economías avanzadas podrían revertirse ante shocks
Según el Banco Central, esto ha generado un premio por plazo negativo a la deuda soberana de EEUU.
Otro de los riesgos que fueron advertidos por el Banco Central en el informe de estabilidad financiera (IEF), fue que las elevadas valoraciones de activos riesgosos en economías avanzadas estarían señalando un alto apetito por riesgo que podría revertirse ante diversos shocks.
Esto se debe, según el Banco Central, a que las condiciones financieras externas han mostrado una combinación de altas valoraciones de activos y spreads comprimidos, incluyendo un premio por plazo negativo en la deuda soberana de Estados Unidos, que alcanzó 60 puntos base (pb) al cierre del informe.
En esa línea, el IEF sostuvo que diferentes organismos internacionales han alertado sobre la posibilidad que diversos shocks pudiesen gatillar una reducción del apetito por riesgo de los inversionistas globales, correcciones en las valoraciones de activos, y descompresión de premios por riesgo, incluyendo el premio por plazo de la deuda soberana estadounidense.
Traspaso a las tasas de interés
El documento explicó que la tasa de interés en Chile podría verse afectada por el aumento del premio por plazo en Estados Unidos, ya que las tasas de los bonos del Tesoro son la referencia del sistema financiero global. Esto se debe a que los cambios en las tasas soberanas a 10 años de EEUU se correlacionan positivamente a las de países emergentes, como lo es el territorio nacional.
Así, cuando el premio por plazo de estos instrumentos sube, y los inversionistas exigen una mayor compensación para mantener estos activos, la relación riesgo-retorno del resto de los activos se modifica y los portafolios globales se rebalancean.
En esa línea, la transmisión a tasas domésticas puede ser más pronunciada en situaciones en que la valoración de precios de activos riesgosos externos notablemente en EEUU- es particularmente alta.
Por ejemplo, ante un shock de 100 pb al premio por plazo en Estados Unidos, la respuesta de las tasas locales mostró un aumento transitorio máximo en torno a 40 pb seis semanas después del shock, llegando a 80 pb si es en períodos de alta valoración de activos.
